Aberta oficialmente a 40ª edição da Expoagas em Porto Alegre

Cerimônia realizada no Teatro do Sesi na manhã de ontem marcou oficialmente a abertura da 40ª Convenção Gaúcha de Supermercados (Expoagas 2023). Na presença de autoridades, o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, abordou temas importantes para toda a cadeia que envolve o setor.

Entre os tópicos levantados em seu discurso de abertura, o dirigente salientou a importância da representatividade política para a busca por melhores condições competitivas. Sobre a iminente reforma tributária, ainda em discussão no Congresso Nacional, Longo fez um apelo. "Pedimos aos nossos governantes uma atenção especial à saúde fiscal dos nossos negócios."

O tema da reforma tributária foi abordado ainda no discurso de outras autoridades, como o governador Eduardo Leite; o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo; o presidente da Fiergs, Gilberto Petry; e o presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Galassi.

Na sequência, o economista e ex-secretário estadual da Fazenda do Rio Grande do Sul Aod Cunha proferiu a primeira palestra da Expoagas no Teatro do Sesi. E, por volta do meio-dia, as autoridades se dirigiram ao Centro de Eventos para abrir oficialmente a feira, com a liberação da visita aos pavilhões com estandes.