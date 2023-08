Com ajuda de commodities, Ibovespa opera em alta de 1% em dia de recuperação

Agência Estado

O Índice Bovespa opera alta em torno de 1% nesta terça-feira (22) ficando no patamar dos 115 mil pontos que havia sido perdido na segunda-feira. O principal índice de ações da B3 tem um pregão de recuperação garantida principalmente pelas ações de commodities, depois que o minério de ferro subiu mais de 4% na China.A alta não é maior porque os preços do petróleo enfrentam instabilidade e os juros dos Treasuries abandonaram o sinal de baixa que exibiam mais cedo.Segundo Renato Reis, analista da DVInvest, a alta da bolsa se deve em grande parte à alta do minério, que dá boa sustentação às ações da Vale e de empresas de siderurgia. No entanto, ressalva, não há mudança significativa nos cenários da China, Estados Unidos e Brasil que justifiquem alteração do quadro de cautela do investidor."Alguns fatores vêm pesando no mercado e impedindo um desempenho melhor: aumento de combustíveis, inflação e os resultados trimestrais das empresas não tão positivos quanto os investidores esperavam", explica Reis.Às 11h54, o Ibovespa subia 1,01%, aos 115.580,83 pontos. Vale ON avançava 2,16% e Gerdau PN ganhava 1,28%. Mesmo com o petróleo em baixa, os papéis da Petrobras avançavam moderadamente, reforçando o sinal de alta do Ibovespa.