Bolsas da Ásia fecham em alta, com recuperação após perdas recentes em Xangai

Agência Estado

Os mercados acionários da Ásia fecharam com ganhos, nesta terça-feira. 22. As bolsas chinesas tiveram recuperação, após na segunda-feira (21)reagirem mal à decisão de política monetária do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), enquanto Tóquio esteve apoiada por ganhos de ações do setor bancário.A Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,88%, em 3.120,33 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,47%, a 2.029,30 pontos. Houve recuperação, após o mercado local reagir ontem em baixa à decisão de juros do PBoC, pois o mercado esperava postura mais agressiva do BC para apoiar a economia. Ações de telecomunicações e fabricantes de software se saíram bem nesta terça-feira, com China Mobile em alta de 3,2% e China Telecom, de 5,5%.Em Tóquio, o índice Nikkei registrou ganho de 0,92%, para 31.856,71 pontos. Ações de bancos estiveram apoiadas, em quadro de avanço nos bônus de longo prazo do governo do Japão, com o retorno do bônus de 10 anos do país atingindo máxima desde janeiro de 2014. Havia ainda expectativa pelo Simpósio de Jackson Hole, que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) realiza nesta semana.Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta de 0,95%, a 17.791,01 pontos. Houve recuperação após perdas recentes, com ações de varejistas e do setor de tecnologia em destaque. Zhongsheng Group Holdings subiu 5,9% e Alibaba Health Information Technology, 2,8%.Na Coreia do Sul, o índice Kospi registrou avanço de 0,28% em Seul, a 2.515,74 pontos. O avanço de ações do setor de tecnologia em Nova York ajudou, com ações locais ligadas a baterias e à internet exibindo ganhos. Em Taiwan, o índice Taiex fechou em alta de 0,34%, em 16.437,61 pontos.Na Oceania, em Sydney o índice S&P/ASX 200 subiu 0,09%, a 7.121,60 pontos. Ações de tecnologia, do setor imobiliário e do financeiro exibiram altas, para compensar a fraqueza vista em parte do mercado local. Megaport subiu 17%, após reduzir seu prejuízo anual em 80% em seu mais recente balanço. Fornecedora de software, Altium subiu 26%, para fechamento recorde, após divulgar estimativa mais forte que a prevista para o ano fiscal de 2024. *Com informações da Dow Jones Newswires.