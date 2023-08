Com previsão de R$ 555 mi em investimentos, Santa Cruz do Sul quer aditivo contratual com a Corsan

com maior investimento entre os 317, com um aporte na ordem de R$ 555 milhões. Desde que o consórcio Aegea assinou o contrato de privatização da Corsan com o Estado do Rio Grande do Sul, no último dia 7 de julho A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, entregou, nesta segunda-feira (21), à Câmara Municipal o projeto de lei que autoriza o Executivo a assinar aditivo contratual com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). Se for assinado, será provavelmente o municípioentre os 317, com um aporte na ordem de R$ 555 milhões. Desde que o consórcio Aegea assinou o contrato de privatização da Corsan com o Estado do Rio Grande do Sul,, 11 municípios assinaram aditivo contratual com a companhia. No total, até 2033, estão previstos cerca de R$ 352 milhões nessas cidades.

No caso de Santa Cruz do Sul, a prefeitura receberá uma outorga de R$ 20 milhões para aplicar no desenvolvimento de projetos prioritários. O contrato inclui, além da extensão do prazo da prestação de serviços da Corsan até 2062, metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento. A cidade da região central do Estado, com 133 mil habitantes, precisa sair de 20% para 90% em cobertura de serviços de esgotamento sanitário, cumprindo o que determina a legislação do setor. Para atender a essa demanda, a Corsan investirá na construção de uma estação municipal de tratamento de esgoto com sistema de separador absoluto.





Segundo o diretor de Relações Institucionais da Corsan no Rio Grande do Sul, Fabiano Dallazen, os recursos integram o programa de universalização de serviços da empresa, que, sob administração do Consórcio Aegea, deve aplicar um total de R$ 15 bilhões, na próxima década, para qualificação da infraestrutura de abastecimento de água e expansão do sistema de esgotamento sanitário em 317 municípios gaúchos.





Com a privatização, o município tinha três caminhos: municipalizar, licitar ou realizar a assinatura do termo aditivo. De acordo com a prefeita Helena, o pacote de benefícios é a melhor alternativa para os cidadãos santa-cruzenses.

Conforme a Corsan, do total de 317 municípios sob responsabilidade da Corsan, 77 já haviam regularizado com a companhia Dos 240 restantes, a Aegea regularizou mais 11 municípios. Outros 10 chegaram ao fim do prazo e têm situações jurídicas específicas. Além disso, outros 80 contratos de aditivo já estão em negociação.