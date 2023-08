Sebrae RS oferece 300 vagas para curso gratuito em transformação digital

Roberto Hunoff, de Caxias do [email protected] A aplicação de novas tecnologias para o desenvolvimento e aumento da produtividade das micro e pequenas empresas gaúchas é o foco do novo ciclo do Programa Brasil Mais Produtivo. A iniciativa oferta 300 vagas gratuitas para o eixo de transformação digital. Os interessados podem se inscrever até 31 de agosto, no site do Brasil Mais, no Portal do Sebrae.Articulado pelo Sebrae RS, o programa é realizado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e executado por meio de especialistas denominados Agente Local de Inovação (ALI). A rede conduz os atendimentos e realiza todo o acompanhamento da jornada junto aos empreendedores.Para o eixo de transformação digital, 12 agentes irão atender os 300 empresários de quatro regiões. São 150 vagas para a Região Metropolitana de Porto Alegre, 75 para a Serra Gaúcha, 50 para os Vales do Taquari e do Rio Pardo e 25 para Vales dos Sinos, Caí e Paranhana.Ao longo de seis até seis meses, os empreendedores receberão atendimento especializado de forma individual em suas empresas. O objetivo é auxiliar na implementação de novas tecnologias que beneficiarão os negócios a terem destaque no mercado e a também melhorar a produtividade. As empresas ainda terão um incentivo para a adesão de ferramentas tecnológicas. O empreendedor que contratar algum serviço indicado durante o programa receberá reembolso de até R$ 2 mil.Segundo Michele Ballejos Seleri, gestora de projetos do Sebrae RS, essa é uma forma de ajudar o empresário a fazer parte de um universo que tem se tornado cada vez mais tecnológico. "Muitos empreendedores têm receio na adesão de novas ferramentas tecnológicas por desconhecerem a importância e as formas de uso. Consequentemente, acreditam ser um custo desnecessário. Assim, a ideia do reembolso é justamente para incentivar os empresários a seguir nesse caminho", comenta.A Jornada de Transformação Digital ocorre em ciclos de até seis meses, e se inicia com o interesse do empresário em levar ferramentas digitais para a empresa, a partir da identificação da maturidade digital do negócio com a aplicação do check-up digital. O objetivo central da jornada é o avanço e a manutenção da melhoria da produtividade do negócio.