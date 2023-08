Viagens corporativas movimentaram R$1,1 bilhão no País em julho

O faturamento de julho do setor de viagens corporativas alcançou R$ 1.101 bilhão, 13,59% acima do mesmo período de 2019, antes da pandemia da Covid-19, quando registrou R$ 969 milhões. Esse é um dos destaques do levantamento da Associação Brasileira das Agências de Viagens Corporativas (Abracorp), que mensalmente apura o desempenho de 11 segmentos do setor. “Esse é o quinto mês consecutivo que superamos a marca de R$ 1 bilhão”, destaca Gervásio Tanabe, presidente executivo da entidade.



O BI ABRACORP de Julho de 2023 contém uma informação positiva no segmento aéreo doméstico, que ficou apenas 11% abaixo do mesmo período de 2019. Segundo previsões da Associação, a recuperação será completa ao longo do 2º semestre. “Com o resultado de julho, mantemos nossa previsão de que o ano deverá ter faturamento melhor do que 2019, igualando-se inclusive em transações ao longo do 2º semestre, ao período pré-pandemia”, projeta Tanabe.

Outro ponto de destaque é o setor de Hotelaria, que manteve um crescimento de 22,76% em relação a julho de 19. Há um ponto relevante nesse cenário: a nova regulamentação de operação do aeroporto de Santos Dumont, anunciada no início do mês, que estabelece limite de voos para cidades de até 400km de distância do Santos Dumont a partir de janeiro de 2024.



“Naturalmente essas ligações poderão ser feitas a partir do Aeroporto do Galeão, porém vale o alerta para toda a infraestrutura construída na região, incluindo empreendimentos como hotéis e o comércio em face desse público viajante que hoje frequenta o Santos Dumont. É uma nova situação, que mudará um pouco o cenário da região do Santos Dumont e dos voos a partir dele, muito embora, sabemos que a principal ligação não sofrerá impactos, a famosa ponte aérea Santos Dumont-Congonhas”, alerta Tanabe.



A entidade destaca que o resultado do primeiro semestre mostra a plena recuperação do setor neste ano, a retomada forte das viagens corporativas e dos eventos corporativos, muitos ainda represados, e uma tendência positiva para os últimos seis meses do ano, conforme Tanabe. Apenas em junho, o faturamento chegou a R$ 1,096 bilhão, quase 30% acima ao mesmo mês de 2019, com R$ 845 milhões.