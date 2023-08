Bolsas da Ásia fecham na maioria em queda, mas Xangai avança após sequência negativa

Agência Estado

Os mercados asiáticos não tiveram sinal único nesta quinta-feira, 17. Na Bolsa de Xangai, houve ganhos, o que interrompeu uma sequência de quatro quedas consecutivas, mas Tóquio caiu, com a influência de preocupações sobre mais aperto monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).A Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,43%, em 3.163,74 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,85%, a 1.984,30 pontos. Montadoras e fabricantes de hardware estiveram entre os destaques positivos em Xangai, com investidores dando menos peso a perspectivas mais fracas para a economia e maior foco nas expectativas por mais estímulo oficial. Entre montadoras, Great Wall Motor subiu 1,15% e BYD, 0,7%. No setor de telecomunicações, ZTE avançou 1,0%. Já no setor financeiro houve baixas, como de China Life Insurance (-2,1%). A Reuters reportou que a Zhongzhi, gestora de ativos, disse a investidores estar em crise de liquidez e que pretende reestruturar sua dívida.Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei registrou baixa de 0,44%, a 31.626,00 pontos. Ações de varejo estiveram entre as pressionadas. MatsukiyoCocokara caiu 3,2% e Mitsui & Co., 2,3%. A perspectiva de mais aperto monetário pelo Fed esteve no radar, após na tarde de ontem o banco central americano ter publicado a ata de sua última reunião de política monetária.Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em queda de 0,01%, em 18.326,63 pontos.Na Coreia do Sul, o índice Kospi recuou 0,23% em Seul, a 2.519,85 pontos, no nível de fechamento mais fraco desde 18 de maio. A piora na perspectiva econômica para a China é apontada como uma das causas para a fraqueza recente no mercado sul-coreano, ao lado do avanço dos juros dos Treasuries, segundo Priyanka Sachdeva, analista sênior da Phillip Nova. Entre ações em foco em Seul, Hanjin KAL caiu 6,5% e SL Corp., 6,45%.Em Taiwan, o índice Taiex foi na contramão da maioria e subiu 0,42%, a 16.516,66 pontos. O mercado acionário de Taiwan chegou a cair em parte do dia, mas se recuperou e garantiu ganho.Na Oceania, o S&P/ASX 200 fechou em queda de 0,64%, a 7.146,00 pontos, na Bolsa de Sydney. A fraqueza de ontem nas bolsas de Nova York influiu, bem como os avanços dos retornos dos bônus. O setor financeiro esteve entre as baixas na praça australiana. Entre as empresas que reportaram balanços, Telstra caiu 2,8% e Amcor teve queda de 2,9%. Já Goodman avançou 5,7%, após rever para cima sua expectativa de lucro no ano fiscal de 2024. *Com informações da Dow Jones Newswires.