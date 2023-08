Bioma Pampa foi reconhecido pelo IBGE em 2004

Adriana Trevisan lembra que somente em 2004 o bioma Pampa foi reconhecido oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pelas suas características distintas. "É algo, realmente, muito recente", reforça.

A pesquisadora frisa o conceito de ecoinovação, lembrando que a forma correta é trabalhar toda a cadeia produtiva. "Então, quando falamos, especialmente, sobre a inovação, devemos ter um olhar de juntar 'hélices', ou seja, juntar o poder público, as empresas e as instituições de pesquisa e ensino. Só então podemos lograr êxito em juntar essas duas coisas. E a gente só faz isso quando está no território, convive com as pessoas desse território, entende a sua cultura, as suas dimensões sociais e ecológicas. Nós precisamos colocar tudo isso como variáveis para, então, pensar nessa conservação e na conservação pelo uso", explica.

Adriana comenta que a sua pesquisa direciona-se para os aspectos já descritos, porém, o seu olhar mais particularizado vai para as plantas nativas do bioma Pampa Sul. "Desde muito jovem olho para as plantas nativas e como elas podem auxiliar no sentido da ecoinovação e da conservação (do meio ambiente) pelo uso".

Segundo a pesquisadora, as plantas são biofábricas de produtos químicos. "Grande parte dos fármacos são inspirados na química das plantas. Eu tenho um olhar macro. A primeira linha (de pesquisa) é conhecer o que existe no bioma Pampa, ou seja, os seus potenciais da biodiversidade". Já o outro ponto (do estudo), de acordo com Adriana, é "eleger algumas espécies, que fazem sentido para geração de trabalho e renda para ecoinovação".