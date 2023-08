Energias limpas agilizam processamento de alimentos 

Outra linha de pesquisa desenvolvida por alguns dos cerca de 15 alunos orientados pela pesquisadora, entre alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado, é a utilização de energias alternativas para processamento de alimentos. "A ideia é usar energias mais limpas, utilizando micro-ondas e ultrassom para que o processo seja agilizado". Juntamente com outros colegas e estudantes vinculados ao Programa de Ciência e Tecnologia de Alimentos, ela e os demais pesquisadores desenvolveram o processamento para arroz parboilizado.

"Em vez de fazer o encharcamento do arroz e depois o aquecimento de cerca de 6 horas, usamos o micro-ondas de escala laboratorial e reduzimos o tempo para 40 minutos", contou. O recurso ainda não é utilizado em escala industrial, mas é uma possibilidade. "Nosso objetivo inicial era mostrar que é possível otimizar o processo, sem com segurança e sem perder a qualidade nutricional", revelou Márcia.

E as novidades nas pesquisas relacionadas ao agronegócio e ao meio ambiente não param. A cada novo pesquisador, são novas ideias. "Tenho uma estudante de doutorado que está pesquisando a utilização de ultrassom na germinação de arroz, visando melhores propriedades para consumo. Ela está buscando qualidade e mais produção de bioativos que são importantes para a nossa saúde".

Outro estudo, ainda em fase inicial, trata da reutilização da água residual no processo de encharcamento do arroz parboilizado. Segundo a pesquisadora, os projetos podem gerar economia de tempo e "tempo é dinheiro", além de buscar reduzir os impactos ambientais no processamento de alimentos.

A professora explicou que dentro das perspectivas de desenvolvimento de métodos de análise ambientalmente amigáveis existem diversas pesquisas sendo realizadas que abrangem outras cadeias de produção, como a de cosméticos e medicamentos, mas que a cadeia de produção, processamento e controle de qualidade de alimentos tem grande impacto no Rio Grande do Sul. "Somos um Estado produtor de alimentos e nossas pesquisas buscam contribuir com esses processos", contou.

Por tudo isso, ela se diz grata por poder, de alguma forma, retribuir todo o esforço que meus pais e minha família fizeram para eu estudar e também o investimento de recursos públicos que foi feito em sua formação. "Sou filha de escola pública, desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Tive excelentes orientadores que se dedicaram a me formar enquanto cientista", declarou.