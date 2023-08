Após 11 quedas, Ibovespa ganha fôlego e sobe com ajuda de ações de commodities

Agência Estado

O Índice Bovespa opera em alta desde o início do dia e ganhou fôlego nos últimos minutos, passando a registrar sucessivas máximas, puxado principalmente pelo avanço de ações do setor de commodities. Petrobras PN e Vale ON vão à frente do grupo, respondendo pelos dois maiores volumes de negócios na B3.Segundo o estrategista Jefferson Laatus, o mercado tem um dia de recuperação depois de onze quedas consecutivas, sob influência de um cenário externo um pouco mais brando e a alta das ações da Petrobras ainda por conta do reajuste de combustíveis. "Foram 11 quedas e em algum momento o mercado reage. Mas é bom lembrar que as dúvidas com a China persistem e que o aumento de combustíveis tem reflexos na inflação. É apenas um dia de alívio", afirmou.Para Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Claritas, o noticiário doméstico ainda segue vazio no campo político, o que vem contribuindo para o desempenho fraco do mercado nos últimos dias, com forte influência da aversão ao risco vinda do exterior."Apesar dos reflexos na inflação, o reajuste de combustíveis foi positivo, por retirar a defasagem que havia nos preços", afirma ele, ao comentar o bom desempenho das ações da Petrobras.Às 11h55, o Ibovespa tinha 117.337,65 pontos, na máxima do dia, em alta de 1,00%. Petrobras ON e PN subiam 3,81% e 3,14%, enquanto Vale ON avançavam 0,72%.O setor financeiro também sustenta a recuperação da bolsa, tendo como destaque Itaú Unibanco PN, também entre as ações mais negociadas do dia, e com alta de 1,51%.