Lançada Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor Coureiro-Calçadista 

Entidades ligadas ao setor coureiro-calçadista participaram nesta terça-feira (15) em Brasília do lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor Coureiro-Calçadista, em Brasília. O movimento tem a participação da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) e Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal). Responsável por empregar 1,2 milhão de pessoas, entre trabalhos diretos e indiretos, com um faturamento de R$ 48,7 bilhões, o setor reivindica a desoneração da folha de pagamentos, melhorias nas condições de créditos e outras medidas.

Para o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, a frente auxiliará o setor no encaminhamento de pautas para os poderes públicos, de forma a contribuir para a criação de melhores condições de competitividade. “Temos inúmeros pautas importantes, como a desoneração da folha de pagamentos, a necessidade de regulamentação das plataformas digitais internacionais, questões de acesso a crédito, entre muitas outras. A frente será fundamental para que os nossos apelos cheguem aos ouvidos certos no Poder Público”, comenta o executivo.

José Fernando Bello, presidente-executivo do CICB, destaca que a iniciativa tem o potencial de apoiar o País a produzir mais e fazer crescer, inclusive, as exportações do Brasil. “A frente buscará fortalecer a nossa indústria e impulsionar a nossa produção. Com esse trabalho legislativo, poderemos ter mais competitividade com todos os nossos clientes, tanto no Brasil como no exterior”, afirma.

O deputado federal Lucas Redecker (PSDB/RS), presidente da Frente, destaca a importância da interface política que se cria com o marco lançado nessa terça-feira. "A reinstalação da frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor Coureiro-Calçadista é muito importante para acolher todas as demandas do setor. A prioridade é preservar a geração de empregos e renda, garantindo que a economia do país possa prosperar apesar dos desafios que enfrentamos”, garante.

Segundo o deputado, a frente vai buscar ativamente soluções no Congresso Nacional, em conjunto com os empresários, representantes do governo e membros do setor coureiro-calçadista para impulsionar o desenvolvimento sustentável, a inovação e a competitividade.

Silvana Dilly, superintendente da Assintecal, salienta o papelo de Redecker, político experiente e com profunda ligação com a cadeia produtiva do setor, será um canal importante de ligação com o Governo e com o poder legislativo. “Quem ganha é o setor, que terá uma representação forte no Congresso, que auxilia na transmissão de pautas relevantes para a competitividade da nossa atividade”, destaca.