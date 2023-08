Ministra da Gestão diz que transformação digital vai mudar o perfil do servidor público

Durante a primeira oficina regional focada na construção colaborativa da Estratégia Nacional de Governo Digital, realizada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e pelo governo do Estado no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, nesta terça-feira (15), a ministra Esther Dweck destacou a necessidade de transformar os processos burocráticos do Estado em processos digitais ágeis, que facilitem a vida dos cidadãos. Em coletiva de imprensa, ela afirmou ainda que o Governo Digital pode, inclusive, influenciar na reforma administrativa alternativa que está sendo estudada pela União.

"A transformação digital vai mudar o tipo de servidor que você [Estado] quer, não necessariamente a quantidade, mas o tipo", disse aos jornalistas, explicando que a Secretaria Extraordinária para Transformação do Estado está pensando a reforma administrativa em alternativa à proposta do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que deve ser discutida na Câmara dos Deputados até o final do ano. "Achamos que precisa modernizar o Estado [...] precisamos fazer reformas em várias áreas, discussão de carreira, acesso, permanência, progressão na carreira", ponderou. Esther não falou em mexer na estabilidade dos servidores.

Além disso, a ministra ressaltou que o letramento digital e a desigualdade entre os estados são desafios para o Governo Digital. "Sabemos que 150 milhões de brasileiros acessam os serviços digitais pelo celular, mas são pacotes de dados restritos, queremos ampliar os pontos de conectividade". Ela enfatizou, ainda, os convênios com as agências de correio, o investimento em conectividade nas escolas para o letramento digital e a importância da estratégia nacional para proporcionar um direcionamento a todas as unidades da federação. "Cada estado tem suas particularidades, cada município e cada estado vai desenvolver a sua estratégia, mas teremos orientação para que todos caminhem em uma direção em comum", comentou.

O governador Eduardo Leite (PSDB), presente no evento, afirmou que os governos federal e estadual estão integrados nesse objetivo, e anunciou mais uma loja Tudo Fácil em Pelotas em setembro como uma estratégia para que os cidadãos possam ter acesso e conhecimento dos serviços digitais. "O Rio Grande do Sul está no primeiro lugar nas ofertas digitais. Até pouco tempo atrás só tinha Tudo Fácil em Porto Alegre, implementamos em Caxias do Sul, Rio Grande, Santa Maria. Agora vamos inaugurar em Pelotas. São lojas 'fidigitais' (físicas e virtuais), a ideia é que as pessoas saiam entendendo que ela podem acessar os serviços virtualmente", afirmou.

O chefe do Executivo gaúcho também disse que, neste semana, vai publicar a criação da Subsecretaria de Tecnologia dentro da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. "Terá a função de digitalização dos serviços e de articulação das secretarias. Cada uma cria, naturalmente, soluções para a sua secretaria, o seu app, o seu dashboard, mas o cidadão não pode ficar refém de dezenas de plataformas com linguagens diferentes", refletiu.

Ministra quer que todos os estados possam emitir carteira digital a partir de novembro

Um dos grandes desafios para o Governo Digital é a unificação da identidade nacional, ou seja, ter um único número e documento que contenha todas as informações do cidadão. A carteira digital já pode ser emitida e, segundo a ministra Esther Dweck, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina são as duas unidades federativas que mais emitem a carteira. Essa não é, no entanto, a realidade de todos os estados. "Até novembro, a nossa meta é que todos os estados sejam capazes de começar a emitir", projetou.

Apesar da carteira digital ter dez anos para entrar em vigor em todo o território nacional, a ministra afirma desejar que, até o final do mandato do presidente Lula, todos os brasileiros tenham a carteira. "Essa carteira traz segurança, gera cidadania e identificação para prestar melhores serviços", avaliou. As próximas oficinas regionais para a Estratégia Nacional de Governo Digital vão acontecer em Santa Catarina e Paraná, e o principal objetivo é ouvir a sociedade civil e entidades sobre as necessidades de cada região.