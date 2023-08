Banrisul lucra R$ 439,6 milhões no semestre com destaque para crédito rural

Pedro Carrizo

O resultado vem logo após o banco anunciar o maior Plano Safra de sua história - de R$ 11 bilhões - superando em 57% os valores financiados no Ano Safra 22/23, que já havia sido recorde

O Banrisul registrou lucro líquido de R$ 439,6 milhões no primeiro semestre de 2023, cifra 12,1% superior ao resultado do mesmo período de 2022.. O resultado reflete, especialmente, a elevação da margem financeira, além do crescimento na carteira de crédito e o aumento das receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias., com aumento de 18,1% - ou R$ 406,0 milhões - frente ao mesmo período do ano anterior, trajetória que reflete, em especial, crescimento mais expressivo das receitas com juros, sobretudo pelo aumento no volume e reprecificação das operações de crédito.A alta mais expressiva, no entanto, foi registrada no segmento rural, setor que tem sido um dos focos da instituição nos últimos três anos.Em relação ao Plano Safra 2022/2023, o resultado foi recorde com R$ 9,3 bilhões em concessões de crédito rural, com incremento de 88% em relação ao Ano Safra anterior.: no Ano Safra 19/20 foram disponibilizados R$ 2,3 bilhões; dois ciclos depois, no Ano Safra 21/22, o montante era de R$ 4,9 bilhões, e hoje é mais que o dobro disso.Segundo Osvaldo Lobo Pires, diretor de Crédito e Operações, o Banrisul tem se posicionado nos últimos anos com o objetivo de ser uma das três principais instituições de crédito rural do Estado, ao lado do Banco do Brasil e Sicredi."Buscamos ter um market share na margem de 20% sobre o agronegócio gaúcho, o que é um posicionamento equilibrado e estratégico", disse Pires em coletiva de apresentação dos resultados, realizada nesta terça-feira (15).A carteira de crédito total do Banrisul alcançou, em junho de 2023, o valor de R$ 51,5 bilhões, aumento de 15,5% em 12 meses e crescimento de R$ 6,9 bilhões na comparação com junho de 2022. Além do agronegócio, outros destaques incluem crédito comercial para pessoa física e financiamento imobiliário.Já as operações de crédito comercial pessoa jurídica totalizaram saldo de R$ 8,8 bilhões ao final de junho de 2023, dos quais 78,5% são operações de capital de giro e, dessas, 50,7% contavam com a garantia de fundos garantidores.“A carteira de crédito do banco segue crescendo acima da média de mercado do sistema financeiro brasileiro. Isso a despeito do crédito consignado, que praticamente não teve variação no período de 12 meses”, salienta o presidente do Banrisul, Claudio Coutinho.Esta deverá ter sido a última apresentação de resultados conduzida por Coutinho neste ciclo, já que o economista deixará em breve a presidência do banco para a entrada de Fernando Lemos, novo nome indicado pelo governador Eduardo Leite. Lemos já foi presidente do Banrisul entre 2003 e 2010. Já Coutinho assumiu a instituição em 2019.O Banrisul contava com uma base de 1,3 milhão de cartões de crédito nas bandeiras Mastercard e Visa ao final de junho de 2023. No primeiro semestre do ano, foram realizadas 49,6 milhões de transações, o que possibilitou a movimentação financeira de R$ 4,8 bilhões, respectivamente 11,4% e 15,4% superior ao mesmo período de 2022. As receitas de crédito e de tarifas com cartões de crédito somaram R$ 317,0 milhões no primeiro semestre de 2023.O lucro líquido da Banrisul Pagamentos no período foi de R$ 206,5 milhões, crescimento de 14,1% em relação ao primeiro semestre de 2022.A Vero, rede de adquirência da Banrisul Pagamentos, encerrou o primeiro semestre de 2023 com 133,9 mil estabelecimentos credenciados ativos. Nos seis primeiros meses deste ano, foram realizadas 242,8 milhões de transações. O volume financeiro transacionado totalizou R$ 22,2 bilhões, acréscimo de 8,8% frente ao mesmo período do ano passado.Em 2022, o banco deu início ao processo de fechamento de capital da rede de adquirência junto à bolsa de valores.No período, a Banrisul Seguridade apresentou desempenho de destaque devido ao incremento na comercialização de produtos, com o lucro líquido alcançando R$ 75,1 milhões no período, aumento de 8,7% em relação a igual período de 2022.A arrecadação de prêmios de seguros, contribuições de previdência e títulos de capitalização alcançou R$ 1,7 bilhão no primeiro semestre do ano, alta de 39,5% em relação ao mesmo período de 2022. As receitas totais atingiram R$ 186,2 milhões, 21,2% superior ao primeiro semestre de 2022.