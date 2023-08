Pix é o meio de pagamento mais usado por todas as gerações, mostra pesquisa

A Serasa divulgou nesta segunda-feira (14) o resultado da pesquisa “A relação das gerações com as finanças pessoais”, realizada a partir de entrevistas em julho com 4.486 consumidores entre os chamados Baby Boomers (acima de 59 anos) e as gerações X (42 a 58 anos), Y (29 a 41 anos) e Z (18 a 28 anos). O levantamento, feito em parceria com o Instituto Opinion Box, mostra como a transformação digital vem mudando o cotidiano dos brasileiros também quando se trata da vida financeira.

Uma prova disso é o Pix, implantado em 2020 e atualmente o meio de pagamento mais utilizado por todas as gerações superando modelos tradicionais. Entre os mais velhos, o Pix representa 65% das movimentações. Na geração X é 75%, na Y 78% e na Z é citado como preferência por 84% dos entrevistados. Em segundo, ficou o cartão de crédito com 72% da preferência entre Baby Boomers, X e Y e com 64% na Z.

Outra facilidade do mundo digital, os aplicativos de banco passaram à frente da ida às agências em todas as gerações, inclusive os Baby Boomers (79%). Nas demais faixas etárias pesquisadas, os apps são o principal meio de acessar as contas bancárias para quase 100% dos clientes: 93% na geração X e 95% nos Y e Z.

Entre os Baby Boomers que não utilizam os aplicativos de bancos, o motivo apontado foi a dificuldade em mexer no app. “Muitas vezes o aplicativo não é feito pensando na diferença geracional. Quem desenvolve o app não está pensando em fazer para essa geração baby boomer também”, avalia Julia Vilela, head de Insights da Opinion Box.

Já um antigo hábito, o de fazer anotações dos gastos em um caderno, lidera na preferência para o controle em todas as gerações (65% entre Baby Boomers, 48% na geração X, 54% Y e 46% na Z), mesmo com facilidades como planilhas de Excel ou aplicativos específicos. O motivo apontado pelos entrevistados para se manterem fiéis ao caderninho é o medo de compartilhar os dados com os aplicativos.

A pesquisa questionou também a responsabilidade da educação financeira, se é uma atribuição da família ou da escola. É possível identificar que todas as faixas etárias concordam que a educação financeira é uma função familiar. “As gerações mais velhas viveram isso menos na escola e percebem a tarefa mais como uma função da família. Para a geração Z, aparece empatado, isso vem da evolução no sistema educacional que passou a ter como pauta nas escolas”, explica Júlia.

Patrícia Camilo, especialista da Serasa, diz que é importante avaliar o que é educação financeira. “Não é só matemática e cálculo de juros, mas também o comportamental. A matemática é importante, mas é muito mais uma questão de como lidar com o dinheiro até com um viés emocional”, lembrando que em muitos casos o assunto dinheiro é um tabu dentro de casa. “O pai não fala com a mãe sobre o dinheiro e a mãe protege o filho. Antigamente era um tema que a criança nem ouvia. É uma matéria de exatas e também de humanas”, ressalta.

Quando buscam se informar sobre questões financeiras, os temas mais comuns entre as gerações mais novas são por “Investimento” e “Renda extra”, enquanto “Cenário econômico” e “Educação financeira” ficaram em segundo plano. O maior interesse por esses conteúdos, segundo a pesquisa, indica uma tendência das gerações X, Y e Z em aumentar o seu capital, seja investindo o dinheiro que já tem ou buscando por renda extra. Essa movimentação sem a compreensão do contexto econômico e sem educação financeira acende um alerta. “A geração Z não entende investimento como parte dos gastos. É uma geração mais imediatista, que vê o investimento como uma fonte de renda”, alerta Patrícia.

Para os Baby Boomers, que já atravessaram vários momentos de crise econômica, se sobressaem as buscas por “Cenário econômico” e “Dívidas” se também levando em conta “Investimentos”. “O Baby Boomer tem um interesse maior com cenário econômico e dívidas, e também investimentos. São pessoas que estão vivendo de aposentadoria e investimentos que fizeram, muitas vezes. Nas gerações mais novas o cenário econômico perde um pouco da relevância e cresce a questão do investimento e renda extra para construir uma vida financeira”, complementa Júlia.