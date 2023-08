Bolsas da Ásia fecham em baixa, com cautela por incorporadora Country Garden da China

Os mercados asiáticos registraram pregão negativo nesta segunda-feira (14). Xangai recuou, após a incorporadora Country Garden suspender a negociação de títulos onshore no fim de semana, depois de ter estimado prejuízo bilionário no primeiro semestre. Nesse contexto, o papel da Country Garden Holdings teve hoje baixa de 18,37% em Hong Kong.



A Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,34%, em 3.178,43 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,13%, a 2.091,81 pontos.



O sentimento do investidor chinês era ainda influenciado também pelos dados fracos de crédito divulgados na sexta-feira, além da cautela com o setor imobiliário. Montadoras de automóveis e seguradoras estiveram entre as maiores baixas, com BYD em queda de 5,2%, Great Wall Motor de 4,5% e Ping An Insurance, de 1,7%.



Em Tóquio, o índice Nikkei registrou queda de 1,27%, a 32.059,91 pontos. O mercado acionário japonês chegou a subir em parte do dia, mas sem fôlego, com as perspectivas para a política monetária dos Estados Unidos também em foco, segundo a IG. Nippon Paint caiu 5,5% e Inpex, 4,8%.



Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em queda de 1,58%, em 18.773,55 pontos. Ações de incorporadoras tiveram fraqueza, diante da suspensão dos bônus corporativos pela Country Garden. Country Garden Holdings caiu 18%, Hang Seng Mainland Properties recuou 3,7% e China Jinmao, 4,1%. Ações do setor de tecnologia também ficaram com sinal negativo.



Na Coreia do Sul, o índice Kospi registrou baixa de 0,79%, em 2.570,87 pontos. Segundo a Phillip Nova, o avanço recente dos juros dos Treasuries e a força do dólar pesaram no sentimento na Bolsa de Sul, e entre as ações mais pressionadas Hanwha Corp. Perdeu 7,85% e Hyundai Elevator, 6,7%.



Em Taiwan, o Taiex caiu 1,25%, a 16.393,66 pontos.



Oceania



Na Oceania, na Bolsa de Sydney o índice S&P/ASX 200 teve baixa de 0,86%, a 7.277,00 pontos.



Mineradoras estiveram entre as baixas, enquanto entre os balanços divulgados a reação foi mista. Fortescue, BHP e Rio Tinto tiveram quedas de entre 1,8% e 2,3%.



*Com informações da Dow Jones Newswires