Bolsa tem mais longa série negativa em 25 anos

Com foco na Petrobras (ON 0,06%, PN -0,23%) - que contribuíu para leve alta do Ibovespa e perdeu sustentação com falas de autoridades, no lançamento do novo PAC, pouco tranquilizadoras para a política de preços dos combustíveis -, o índice da B3 chegou na sexta-feira ao nono fechamento diário negativo. Trata-se de uma sequência não vista, conforme o AE Dados, desde o intervalo entre 31 de julho e 12 de agosto de 1998 quando se ingressava na crise financeira da Rússia - uma turbulência global que levaria o BC brasileiro no mês seguinte, setembro, a colocar a taxa de referência bem perto de 50% ao ano, em forte choque de juros anunciado tarde da noite, depois das 22h, para tentar sustar a saída de dólares do País.

Há 25 anos, o Ibovespa saía dos 10.939 pontos, no fechamento anterior (30 de julho) à série negativa, para os 8.417 pontos no fim da sequência, em 12 de agosto de 1998, com perda diária na faixa de 0,31%, no dia 5, a 5,31%, em 4 de agosto.

Mesmo igualada a série em extensão, o ajuste do Ibovespa é bem mais discreto agora, com Selic a 13,25% e mundo menos convulsionado, apesar das preocupações quanto ao ritmo de esfriamento da atividade chinesa e o nível da política monetária nas maiores economias. Assim, o índice da B3 teve queda de 3,18% nessas primeiras nove sessões de agosto, e de 1,21% na semana - a terceira retração semanal consecutiva -, restringindo o avanço do ano a 7,59%.

Na sexta-feira, o Ibovespa oscilou entre 117.415,21 e 119.053,92 pontos, após abertura aos 118.349,60, e encerrou o dia em baixa de 0,24%, aos 118.065,14 pontos, no menor nível desde 19 de julho, então aos 117.552,07 pontos. O giro financeiro subiu a R$ 25,9 bilhões.

Em dia que se mostrava fraco, e assim se manteve, para as ações de maior peso no Ibovespa, a perda de fôlego em Petrobras foi decisiva para que o índice da B3 se aproximasse da metade de agosto apenas com recuos no mês. Entre as principais ações, bancos como BB ( 1,09%), Santander (Unit 0,52%) e Itaú (PN 0,18%) conseguiram escapar do tom negativo no fechamento desta sexta-feira, ruim para Vale (ON -0,83%) e outros nomes do setor metálico, como Gerdau (PN -0,85%), que têm sido acossados por dúvidas em torno do nível de demanda na China, país que, nesta semana, confirmou sua primeira deflação desde 2021.

A grande exposição da B3 a commodities tem resultado em saída de recursos estrangeiros da Bolsa, apontam analistas. "O gringo continua na ponta de venda, já tiraram R$ 6,2 bilhões neste mês. E o setor de commodities segue sofrendo, com China - o estrangeiro acaba fazendo essa ligação direta", diz Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença.

Após período marcado por troca de sinais, o dólar à vista se firmou em alta ao longo da tarde, em sintonia com o exterior, e terminou a sessão de sexta-feira na casa de R$ 4,90. Entre mínima a R$ 4,8638 e máxima a R$ 4,9079, ambas na primeira etapa de negócios, a moeda encerrou o pregão cotada em R$ 4,9041, avanço de 0,45%, acumulando ganhos de 0,59% na semana e de 3,69% em agosto.