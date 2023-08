Ford reverte fábrica para governo da Bahia

A montadora Ford e o governo da Bahia celebraram um acordo para reversão da propriedade do complexo industrial de Camaçari (a 50 km de Salvador) para o estado. O local abrigou a fábrica da Ford entre 2001 e 2021.

De acordo com a Ford, o processo seguirá a legislação vigente, que prevê posterior indenização para a empresa em valores compatíveis com o mercado.

O complexo industrial da Ford encerrou as atividades em janeiro de 2021. Nos últimos meses, o governo da Bahia trabalhou para intermediar um acordo entre a Ford e a montadora chinesa BYD (Build Your Dreams), que anunciou em julho a instalação de uma fábrica de veículos elétricos na Bahia.

Sem a concretização do negócio entre as duas empresas privadas, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) optou for um acordo para reverter a propriedade do complexo industrial de Camaçari.