Fecomércio-RS realiza evento para discutir tendências do varejo

Uma das principais entidades empresariais do Estado, a Fecomércio-RS organiza, para setembro, o evento Varejo 360. Em Porto Alegre, na sede da Federação (rua Fecomércio, nº 101, bairro Anchieta), a iniciativa proporcionará, em talks e painéis, o compartilhamento de experiências e a discussão de tendências emergentes no segmento com profissionais de renome nacional, ligados a grandes marcas.

O presidente do Conselho de Administração das Lojas Renner, José Galló, o ator, empresário e influenciador Felipe Titto, o diretor de negócios da Melissa, Paulo Antônio Pedó, e o economista e fundador da HyperXP, Daniel Scott, estão entre os nomes confirmados.

O evento acontece no dia 26 de setembro e reunirá empreendedores, lideranças e profissionais do varejo em um ambiente estimulante para trocar ideias e concretizar parcerias estratégicas. As inscrições estão abertas no site https://hotsites.fecomercio-rs.org.br/varejo360/.