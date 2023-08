Indústria de implementos aguarda reação com redução dos juros

Roberto Hunoff, de Caxias do SulA redução da taxa Selic de 13,75% ao ano para 13,25% pode refletir positivamente nos negócios da indústria de implementos rodoviários, contribuindo para mudar o cenário do ano, que até o momento é de retração. De janeiro a julho, o número de emplacamentos baixou 4,4%, para 85.040 registros. “Os juros em queda devem impulsionar as vendas de caminhões e de implementos rodoviários. Nossas expectativas podem ser superadas, o que seria muito importante para o mercado como um todo”, projeta José Carlos Spricigo, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (ANFIR).Os mercados de agronegócios e construção civil estão sustentando a alta de 4% no segmento de veículos rebocados. Até julho foram entregues 49.420 unidades, com destaque para graneleiro/carga seca, com 10.721 emplacamentos, incremento de 37%. O modelo basculante, líder no ranking, consolida queda de 2%, com 13.767 unidades. O melhor desempenho percentual é no segmento de tanques inox, com 152%, e venda de 364 equipamentos. O desempenho é atribuído à redução no preço dos combustíveis. Também são positivos os resultados das famílias de carrega tudo, especiais, silos e tanque de carbono.Os modelos graneleiro/carga seca e carrega tudo têm sido utilizados no agronegócio e na construção civil para atender as demandas de transporte de produtos. A estimativa para o crescimento da safra de grãos é de 16,5% e para o desempenho da construção civil é de 4,5%.Outro fator que concorre a favor das vendas no segmento pesado é o implemento com 4º eixo. “O equipamento com maior capacidade de carga atrai os clientes, pois representa mais faturamento para o transportador, o que resulta em um efeito localizado de renovação de frota”, explica Spricigo.Já o mercado de carrocerias sobre chassi acumula perda de 14%, com 35.620 unidades. Das sete famílias, apenas uma tem variação positiva. O baú lonado teve alta de 17%, para 229 emplacamentos. O baú de alumínio/frigorífico, que representa em torno de 40% das vendas do segmento, teve queda de 5%, para 13.896 unidades. O graneleiro/carga seca, segundo maior modelo vendido, apurou recuo de 21%, para 7.749 emplacamentos. Juntos respondem por 65% do segmento.