Presidente do Banco Central diz que dinheiro digital deve acelerar redução do uso de papel-moeda

real digital - Drex difícil prever se vai deixar de existir", afirmou, em arguição pública no plenário do Senado. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira (10), que o- deve acelerar a redução do uso de papel-moeda no Brasil. "O papel-moeda vai diminuir, mas é", afirmou, em arguição pública no plenário do Senado.

Segundo Campos Neto, há hoje R$ 285 bilhões em circulação em espécie, com queda de R$ 10 bilhões em relação a 2022.



O presidente do Banco Central reafirmou ainda que o BC não terceiriza a gestão de reservas internacionais desde 2018, mas reforçou que a instituição monetária fez isso no passado, inclusive com aval do Tribunal de Contas da União (TCU).



Segundo Campos Neto, 73,6% dos BCs permitem o gerenciamento de reservas por terceiros atualmente. "Diversos países fazem isso, sempre em uma proporção muito pequena. Quando um BC terceiriza a gestão de reservas, é para aprender a lidar com recursos novos", afirmou.