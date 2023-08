Agricultura e natureza devem ser aliadas, diz Nobel da Paz

Políticas para a preservação da natureza, de incentivo à agricultura e aos produtores rurais podem ser unificadas pelos governos de todo o mundo como uma forma de solucionar problemas ambientais e climáticos, defende o cientista indiano Rattan Lal, Nobel da Paz em 2007 e Prêmio Mundial da Alimentação em 2020. Foi dele a palestra magna na 78ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea) desta quinta-feira, em Gramado. Para alcançar uma agricultura resiliente e que garanta a saúde do solo, Lal defende o pagamento a produtores pelo serviço de sequestro de carbono. "O solo é como uma conta bancária: devemos depositar mais do que se retira. Escuto que a agricultura deve ser neutra em emissão, mas mais que isso, tem que ser negativa", disse. Compensar quem trabalha no campo e apostar nessa nova "commodity" conduzirá a humanidade e a agricultura a um "futuro brilhante", aposta o cientista do Centro de Gerenciamento e Sequestro de Carbono da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. O caminho para isso, no entanto, passa pela adaptação do modelo produtivo atual - e o Brasil pode ser protagonista. "Sei que muitos querem avançar a produção agrícola na Amazônia. Não é o caminho. A longo prazo, a ideia é reflorestar a Amazônia", defende Lal. A proposta é integrar a produção de alimentos com natureza e intercalar plantações com árvores e outras culturas, além de incluir animais no processo de rotatividade. "O solo é uma entidade viva, e a biodiversidade é o que garante a sua saúde. Ele evolui com a vida (humana), um não existe sem o outro. Se a saúde do solo diminiu, a do resto também", sustenta. Entusiasta do potencial brasileiro no setor e defensor de maior cooperação Sul-Sul (entre países em desenvolvimento), Rattan Lal diz esperar que o assunto esteja na agenda da

COP 30, que será realizada em 2026 em Belém (PA). A 78ª Soea segue até esta sexta-feira, na Serra. O dia de encerramento contará com mais uma palestra magna, ministrada pela norte-americana Aprille Ericsson, engenheira aeroespacial da Nasa (agência espacial americana). Ela vai falar sobre "O Universo da Engenharia: tecnologia, inovação e desenvolvimento". A realização do evento é do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e tem o Crea-RS como anfitrião. *Colaborou Elisa Heinski



Exemplo brasileiro deve ser levado à África

Potência mundial da agricultura, o Brasil é a aposta de Rattan Lal para se tornar modelo mundial em sequestro de carbono. Lembrando do título "Milagre do Cerrado", atribuído ao País pela revista inglesa The Economist, o cientista indiano entende que a transformação ocorrida desde a década de 1960, quando o Brasil passou de importador para exportador na agricultura, "é um dos desenvolvimentos mais importantes do mundo moderno". É esse modelo que deve ser levado a outros países do sul global, especialmente na África.

"A FAO (agência da ONU para a alimentação) diz que precisamos aumentar a produção de alimentos em 70% até 2050. Não é necessário se fizermos uma agricultura melhor e transferirmos o milagre do cerrado para a África. Isso é produzir mais com menos baseado em ciência", defende.

Exposição une regionalismo e criatividade em Gramado

Paralelo ao evento principal, está acontecendo a Exposição da Soea, que conta com 27 estandes que apresentam o trabalho de todos os Creas (Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia) do Brasil e une criatividade e regionalismo para debater sobre as áreas de geociência, engenharia e agronomia. Os expositores apresentam decorações inspiradas nas características de cada estado. O Crea-PA, por exemplo, oferece comidas típicas do Pará aos visitantes, além de realizar sorteios de camisetas dos times regionais. O Crea-RN traz uma inovação no ramo: o Certificado Digital, utilizado para a realização dos serviços digitais do Conselho, sendo o primeiro a receber autorização do Instituto de Tecnologia da Informação do Governo Federal para utilizar esse mecanismo. A exposição ficará em funcionamento até esta sexta-feira. Presente na Soea como patrocinadora do evento, a CredCrea também expôs seu trabalho aos visitantes. Filiada ao Sistema Ailos e com 19 anos de atuação, atualmente conta com 22 Postos de Atendimento e Relacionamento distribuídos pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e atendimento digital para todo o Brasil voltado a engenheiros, arquitetos e profissionais da área de tecnologia.

