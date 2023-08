BB tem lucro líquido recorrente de R$8,785 bilhões

A margem financeira do banco, que mede o resultado com operações que rendem juros, foi de R$ 22,887 bilhões, crescimento de 34,2% em um ano puxada pelas operações de tesouraria. A receita financeira com operações de crédito foi de R$ 33,614 bilhões, 28,3% maior que no mesmo intervalo de 2022, e 4,1% maior em três meses.

O resultado da tesouraria foi de R$ 11,631 bilhões, alta de 56,1% em um ano, e avanço de 15,3% em um trimestre. O banco tem apresentado resultado mais forte nessa frente que os pares do setor privado, graças a posições de mercado majoritariamente pós-fixadas, ou seja, que variam junto com as flutuações dos juros. O BB encerrou o trimestre com R$ 2,103 trilhões em ativos, um aumento de 0,6% em relação a igual período do ano passado, e baixa de 0,5% em três meses. O patrimônio líquido em R$ 167,680 bilhões, alta de 7,5% em um ano. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) ajustado, chamado pelo BB de RPSL, foi a 21,3%, alta de 0,5 p.p. em base anual, e de 0,3 p.p. em três meses.

Em junho, a inadimplência da carteira do banco era de 2,73%, pelo critério de atrasos acima de 90 dias, alta de 0,73 ponto porcentual em um ano, e alta de 0,11 ponto em três meses. Entre os quatro maiores bancos listados do País, a do BB foi a menor, seguida de Itaú, em 3%.