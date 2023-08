Metalúrgicos de Caxias fecham dissídio

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul





Após diversas sessões de mediação, os sindicatos dos trabalhadores e das empresas do setor metalúrgico de Caxias do Sul e Região Nordeste aceitaram a proposta sugerida pela mesa de negociação, conduzida pelo vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Ricardo Martins Costa, e pelo desembargador Luiz Alberto de Vargas, membro da Seção de Dissídios Coletivos. A oficialização do acordo ocorreu na segunda-feira (7) em mais uma audiência, que teve a presença do procurador regional do Trabalho Luiz Fernando Mathias Vilar.

No fim de julho, a mesa sugeriu às categorias reajuste salarial de 6%, composto pela inflação do período, de 3,74%, mais aumento real de 2,26%, a partir de 1º de julho, a ser pago na folha de agosto. A proposta também incluiu piso salarial de R$ 1,9 mil, a partir de outubro; manutenção das cláusulas sociais vigentes; compensação das horas de paralisação, sendo metade abonada e a diferença compensada, ajustada com cada empresa; e compromisso da negociação da extensão do auxílio-creche, além da redução do percentual de desconto do transporte. Em assembleias realizadas na sexta (4) e sábado (5), empresas e trabalhadores aceitaram a proposta sugerida.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região, Assis Melo, considerou o acordo como positivo para todos. “Acordo é sempre isso, nem sempre é tudo o que a gente quer. Mas foi o possível. Acho que, dentro das condições atuais, o próprio Tribunal teve a sensibilidade de fazer uma proposta, que foi aprovada por unanimidade na assembleia dos trabalhadores”, comentou.

Para o presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico Ubiratã Rezler, Ubiratã Rezler, foi extremamente importante a participação do Tribunal na mediação. “Tivemos aqui várias conversas sobre esse tema. Foi uma grande dificuldade junto às empresas para que chegássemos a esse momento. Parabenizo as empresas que definiram por apoiar o fechamento dessa forma”, assinalou.