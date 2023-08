Engenheira da Nasa e Nobel sobem a Serra

Não só a Soea despertou o interesse de Aprille, mas também os trabalhos sociais. Durante a sua passagem pelo Brasil - é a primeira vez da americana no País - ela participará de atividades com estudantes de escolas públicas da Serra Gaúcha. Nos Estados Unidos, ela desenvolve trabalhos sociais premiados, atuando em conselhos consultivos dentro de escolas de ensino médio e universidade para orientar jovens e estudantes que buscam desenvolver carreiras em ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Ela é a nova líder de negócios da Divisão de Tecnologia e Sistemas de Instrumentos do Goddard Space Flight Center da Nasa, que conecta cientistas e gerentes de projeto com as tecnologias de instrumentos de que precisam para realizar suas missões.

Em 2022, o indiano passou pelo estande do Brasil na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP27), oportunidade em que falou sobre a produção primária no País. Para ele, a agricultura brasileira é uma "história de sucesso". Lal tem uma relação próxima com o Brasil desde 1975, quando esteve aqui pela primeira vez.

O especialista indiano Rattan Lal é professor universitário de Ciência do Solo e diretor do Centro de Gerenciamento e Sequestro de Baixo Carbono da Universidade Estadual de Ohio. Em 2020 foi vencedor do Prêmio Mundial da Alimentação. O tema da palestra de Lal será "Sequestro de Carbono - Como a agricultura brasileira pode contribuir para a sustentabilidade global".

Duas palestras são destaque da programação: amanhã pela manhã, com o ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2007, Rattan Lal; e na manhã de sexta-feira, com a engenheira aeroespacial americana Aprille Ericsson.

Na manhã desta quarta-feira, na cerimônia de abertura solene, serão entregues os Certificados de Serviços Relevantes e a Láurea ao Mérito 2023. As atividades nas arenas iniciam à tarde. As informações são da organização do evento.

Com o tema central " A importância da Engenharia na Soberania Nacional ", colocando em pauta conteúdos sobre a Inteligência Artificial, Metaverso, criatividade e sustentabilidade global , iniciou na noite desta terça-feira (8) a 78ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia . O evento segue até sexta-feira no Serra Park, em Gramado .

Programação abordará diversos temas do setor

Além das palestras no auditório principal, a programação da 78ª Soea conta com oito espaços para palestras e outras atividades. Ao todo serão 120 palestras, além das programações do Espaço Inovação e do Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia. Com as atividades paralelas, somam-se outras 30 ao rol da 78ª Soea, além das reuniões de entidades de classe.

Nesta quarta-feira, segundo dia da programação, haverá discussões sobre temas como: "Sequestro de Carbono - como a agricultura brasileira pode contribuir para a sustentabilidade global"; "Inovação: a criatividade na era digital"; "Tecnologias disruptivas"; "Amazônia e a Bioeconomia"; "Certificação profissional: tendências e panorama mundial"; "Gestão estratégica e políticas públicas frente ao Desenvolvimento X Conservação X Preservação"; "Política Nacional de Recursos Hídricos", "Geração Distribuída" e "Saneamento Básico e Políticas Públicas".

Amanhã, serão discutidos: "Desastres ambientais"; "Blockchain no Agronegócio"; "Inovação: Mindset Inovador"; "Metaverso para Empresas"; "Metaverso, comunicação e engenharia"; "Os desafios da Gestão Pública para as Cidades Inteligentes"; "Segurança Alimentar"; "Transição Energética"; "Inteligência artificial - novas Ferramentas nos procedimentos fiscalizatórios"; "O papel da Engenharia, da Agronomia e das Geociências na Política de Mudanças climáticas"; "Engenharia diagnóstica"; "Engenharia, Agronomia e Geociências nos países de língua portuguesa: desafios e oportunidades"; "A importância das hidrovias para o Arco Norte do Brasil"; "Desafios atuais da Engenharia de Segurança do Trabalho: ensino, legislação e aplicação" e "A relevância da regulação na concessão e infraestrutura".

www.soea.org.br A programação completa está disponível no site