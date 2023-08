Sindienergia-RS convida Jornal do Comércio para um bate-papo sobre o setor

A importância do jornalismo credibilizado sobre um dos segmentos fundamentais para o desenvolvimento da economia gaúcha foi debatida em evento promovido pelo Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), na manhã desta terça-feira (8), na sede da entidade, na Capital. Em menção aos 90 anos do Jornal do Comércio, a diretoria da entidade entregou uma placa de homenagem ao gerente de operações do veículo impresso, Giovanni Tumelero, com quem realizou um bate-papo sobre o atual cenário e o futuro do setor no Rio Grande do Sul.

Na avaliação do presidente do sindicato, Guilherme Sari, o JC tem sido um importante elo entre os investidores do setor e o poder público, promovendo a utilização destas fontes de baixo impacto ambiental. Ao ser contatado como fonte de matérias, Sari acredita que a instituição contribui para que a sociedade entenda essas novas tecnologias como acessíveis em diversos níveis: das grandes indústrias às residências. "São pautas importantes, às quais este jornal está sempre atento", completou o dirigente.

Para Tumelero, uma das garantias de que o periódico aposta nas novas energias como um propulsor de desenvolvimento, tanto em nível estadual quanto federal, é o fato de contar com um repórter específico para cobrir o setor, como o jornalista Jefferson Klein. "Só para se ter uma média, nos últimos dois meses o assunto foi capa pelo menos umas oito ou nove vezes", destacou. O gestor salientou também a presença de discussões a respeito do tema em projetos como o Mapa Econômico do RS, por meio do qual o JC tem percorrido as principais regiões do Estado mostrando as principais atividades, peculiaridades, desafios e avanços de cada território.

Segundo Klein, setorista de energia do jornal, toda semana o diário publica pelo menos cinco matérias sobre o segmento. "Por ser um fator estruturante, a energia afeta a todo mundo e diz respeito a diversos setores. Sem uma união entre estado, sociedade e imprensa as coisas não andam", afirmou.

Opinião compartilhada pela diretora de Operações e Sustentabilidade do sindicato, Daniela Cardeal, para quem "o jornalismo precisa traduzir um trabalho, que é bastante técnico, para que todos tenham acesso a essa informação, e assim se criar novas oportunidades".