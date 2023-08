Pais terão entrada franca na Vila da Mônica neste fim de semana

Neste fim de semana (12 e 13 de agosto), os papais que forem à Vila da Mônica acompanhados de seus filhos pagantes terão entrada franca para conferir as mais de 20 atrações que recriam o bairro do Limoeiro, onde a Turminha criada por Mauricio de Sousa vive as suas aventuras. A promoção é dedicada ao Dia dos Pais.

“Queremos que pais e filhos tenham um dia de muita diversão na Vila da Mônica, um ambiente lúdico construído com todo carinho para conectar gerações por meio dos quadrinhos e de personagens tão queridos por todos como a Mônica, a Magali, o Cebolinha, o Cascão e a Milena”, afirma a CEO do parque, Manoela da Costa Moschem.

A promoção é válida para compras feitas de forma antecipada, nos canais próprios da Vila da Mônica, entre 3 e 13 de agosto, com utilização dos ingressos nos dias 12 e 13. Como sempre ocorre nas promoções, o desconto não é cumulativo com outros benefícios, como a meia-entrada, e não se aplica sobre o consumo interno do parque ou estacionamento.