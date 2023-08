Evento de Engenharia e Agronomia inicia na Serra

Com mais de 5 mil participantes confirmados, a 78ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (78ª Soea) inicia hoje e segue até sexta-feira no Centro de Eventos Serra Park, em Gramado. A abertura oficial será às 19h. A cidade já havia sediado o evento há 10 anos.

Serão 120 painéis de profissionais nacionais e internacionais, além de dezenas de palestras das querências do Espaço Inovação e do Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia - Contecc, reuniões de entidades de classe e exposições. As informações são da equipe de comunicação do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea).

"Atingimos um sucesso enorme de público e está será, com certeza, a maior edição de todos os tempos. Estamos trabalhando junto do Confea para oferecer um ambiente de muita troca de conhecimento e debates sobre inovação e tecnologia", afirmou a presidente do Conselho Regional de Agronomia e Engenharia do Rio Grande do Sul (Crea-RS) e anfitriã do evento, Engenheira Ambiental Nanci Walter.

Na avaliação do presidente do Confea, Engenheiro Civil Joel Krüger, o evento promete ser um marco na história do Sistema, ao "impulsionar as discussões sobre os avanços tecnológicos, inovações e ações necessárias para garantir um desenvolvimento sustentável e responsável no contexto da Engenharia, Agronomia e Geociências no contexto nacional e internacional". Para Nanci Walter, presidente do Crea-RS, o evento "vai transformar a Serra Gaúcha no maior polo tecnológico do país de 8 a 11 de agosto. Transformamos esta Semana Oficial na grande querência da inovação e em cada canto você será remetido à cultura do povo gaúcho".

Entre os destaques da programação está a presença de renomados palestrantes, como o cientista paquistanês radicado nos Estados Unidos, Rattan Lal, vencedor do Prêmio Nobel da Paz e do Prêmio Mundial da Alimentação. Lal abordará o tema "Como a agricultura brasileira pode contribuir para a sustentabilidade global e o sequestro de carbono", em palestra às 9h30 de quinta-feira. Na mesma manhã, quem também se apresenta é o comunicador brasileiro Marcelo Tas, que tratará sobre criatividade na era digital, sob o ponto de vista da inovação.

Outro destaque da programação é o cientista Carlos Nobre, referência mundial em temas afetos às mudanças climáticas. Na 78ª Soea, Nobre tratará sobre as causas e as consequências dos eventos climáticos que se vivenciam atualmente. A palestra será às 11h na sexta-feira.