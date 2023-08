Instituto Atlantos realiza encontro de capacitação para membros em Porto Alegre

O Instituto Atlantos, entidade que promove as ideias liberais no Rio Grande do Sul, realizou no sábado (5) e domingo (6) o evento “Imersão Atlantos: Aurora Liberal”, no Hotel Ritter, em Porto Alegre. A capacitação para integrantes do instituto teve como foco gestão, liderança e desenvolvimento pessoal.



O presidente do Atlantos, Leonardo Chagas, abriu os trabalhos destacando a importância de realizar tais atividades de capacitação. “A disseminação do liberalismo na sociedade e na academia só será efetiva se estivermos investindo na qualificação dos jovens que estão comprometidos com a causa. Sem o trabalho de base, nenhuma mudança estrutural é possível.”, analisou.



Além disso, a capacitação permitiu que os novos integrantes do Instituto se inscrevessem no processo seletivo do Students for Liberty Brasil, uma rede dedicada à formação de jovens lideranças liberais com a qual o Atlantos está associado. As inscrições podem ser realizadas pelo site participe.studentsforliberty.org.



As atividades do evento começaram com o painel “Gestão, Cultura e Liderança”, ministrado pelos sócios da Ável Investimentos, Maurício Barbosa e Rodrigo Junges. Mencionando aspectos do ambiente organizacional, recrutamento de pessoas e foco no resultado, os representantes do mercado financeiro compartilharam com os membros do Atlantos a vivência de um escritório de investimentos.



O deputado estadual Felipe Camozzato (Novo) discutiu o atual cenário de desequilíbrio institucional no Brasil e compartilhou sua experiência como empreendedor e na política.



Os membros do Conselho do Instituto, Lucas Corrêa, Victoria Jardim e Felipe Krahe, também participaram de um painel durante o evento. Eles compartilharam suas experiências na gestão do Atlantos e os principais desafios enfrentados na administração da instituição liberal. Após a realização de uma dinâmica interativa entre os participantes, o encontro foi encerrado por Guilherme Benezra, fundador e primeiro presidente do Atlantos.