Após corte de juros pelo Copom, Selic no fim de 2023 cede para 11,75% no Focus

expectativa para a Selic no fim de 2023 no Boletim Focus seguiu a sinalização dada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) na semana passada, quando a taxa de juros foi no Boletim Focus seguiu a sinalização dada pelo Comitê de Política Monetária () na semana passada, quando a taxa de juros foi reduzida de 13,75% para 13,25% ao ano . Foi a primeira queda da taxa desde 2020.

Segundo o relatório divulgado nesta segunda-feira (7), a mediana para a Selic no encerramento deste ano caiu de 12,00% para 11,75%. Para o término de 2024, houve queda de 9,25% para 9,00%. Há um mês, as estimativas eram de 12,00% e 9,50%, nessa ordem.



Considerando apenas as 60 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2023 também passou de 12,00% para 11,75%. Para o fim de 2024, por sua vez, continuou em 9,00%, com as 60 atualizações na última semana.



A justificativa para o Copom iniciar o ciclo de corte dos juros em ritmo mais forte já foi dada no comunicado da decisão. Segundo o colegiado, a escolha ocorreu "em função da melhora do quadro inflacionário", o que reflete os impactos defasados da política monetária. O comitê também disse que a reancoragem parcial das estimativas mais longas após a manutenção da meta de inflação em 3,0% nos próximos anos permitiu acumular a "confiança necessária para iniciar um ciclo gradual de flexibilização monetária."

IPCA tem estabilidade em 2023, mas cede a 3,88% em 2024

Após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) ter iniciado o ciclo de corte de juros com uma queda de 0,50 ponto porcentual da taxa Selic, a expectativa inflacionária para 2024, foco principal do BC, teve alívio marginal, enquanto os demais horizontes ficaram estáveis no Boletim Focus.



A projeção para o IPCA, índice de inflação oficial em 2023, permaneceu em 4,84%. Um mês antes, a mediana era de 4,95%. Para 2024, a estimativa baixou marginalmente, de 3,89% para 3,88%. Há um mês, era de 3,92%.



Considerando somente as 51 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2023 variou de 4,83% para 4,78%. Para 2024, por sua vez, a projeção de alta cedeu de 3,88% para 3,87%, considerando 50 atualizações no período.



As estimativas medianas de todos os anos do Boletim Focus continuam acima da meta. Para 2023, a projeção supera o teto da meta (4,75%) e indica estouro do objetivo a ser perseguido pelo BC pelo terceiro ano consecutivo, depois de 2021 e 2022. Nos outros anos, as expectativas estão dentro do intervalo, mas superam o alvo central de 3,0%.

Projeção de alta do PIB de 2023 passa de 2,24% para 2,26%

O Focus desta segunda-feira trouxe melhora na projeção de crescimento econômico para este ano. A mediana para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 passou de 2,24% para 2,26%, contra 2,19% há um mês. Considerando apenas as 32 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2023 passou de 2,21% para 2,33%.



Para 2024, o Relatório Focus mostrou manutenção da estimativa de crescimento do PIB de 1,30%, ante 1,28% de um mês atrás. Considerando apenas as 29 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB de 2024 passou de 1,25% para 1,32%.



O Ministério da Fazenda aumentou sua projeção oficial para o PIB deste ano, de 1,9% para 2,5%, em meados de julho. No Banco Central, a estimativa atual é de 2,0%, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de junho.