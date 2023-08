Lideranças da região Centro e Vales destacam importância de debater desenvolvimento econômico

segundo evento do projeto Mapa Econômico do Rio Grande do Sul Mais de 130 lideranças empresariais e políticas da região Centro, Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo se reuniram no fim da tarde desta quinta-feira, 3 de agosto, para participar do, realizado pelo Jornal do Comércio.

O painel ocorreu no auditório da Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp) com falas do presidente do Sinditabaco, Iro Schünke; do CEO do grupo Imec, Eneo Karkuchinski; e do vice-presidente regional da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Flavio Haas, com mediação do editor-chefe do JC, Guilherme Kolling.

discutir o desenvolvimento econômico para alavancar o crescimento regional Além dos painelistas, dirigentes de entidades empresariais e executivos de importantes marcas da região contribuíram com o debate, salientando a importância de. Acompanhe algumas das falas:

"Discutir o futuro econômico da região é um ganho para todos nós, principalmente neste momento histórico em que as inovações e mudanças na forma de produzir, comercializar e se relacionar com o consumidor se apresentam como um desafio e uma oportunidade ao mesmo tempo. Termos as entidades de Santa Cruz do Sul como protagonistas deste debate é muito importante."

Ricardo Bartz, presidente da Associação das Entidades Empresariais (Assemp)

"É uma oportunidade especial para ouvirmos os setores produtivos e termos uma visão mais ampla de como está a economia regional e quais as exigências deste mercado em relação aos jovens que ingressam no mercado de trabalho."

Kátia Bohmer, gerente da unidade operacional do CIEE Vales e Centro

"É fundamental que todos os setores produtivos participem de discussões como esta, do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, como uma forma de trabalharmos em conjunto para apontar as tendências de desenvolvimento do Estado."

Léo Azeredo, presidente da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Cruz do Sul, representando o CREA-RS

"O debate do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul é importante como forma de integração regional. Temos na região de Santa Maria, por exemplo, alto nível de capital humano e de potenciais como o turismo. Integrar essa qualidade com a produtividade dos Vales é um caminho para o futuro."

Ângela Saccol, diretora do Sindilojas Região Centro

"Este evento será inspirador para nos unirmos ainda mais em colaboração entre todos os setores para melhor servirmos o consumidor. Temas como treinamento e educação estão sempre em pauta. E quanto mais avançarmos neste sentido, mais das nossas 4.800 empresas serão bem reconhecidas pela população da nossa região e visitante."

Moacyr Pinto da Rocha Filho, vice-presidente do Sindilojas Vale do Rio Pardo

"Debates como esse são fundamentais para entendermos os gargalos e oportunidades para a economia local. Uma discussão assim, regional, com forças produtivas que realmente vivem o dia a dia daqui é a melhor maneira de apontarmos soluções e também trocarmos muitas experiências."

Júnior Haas, diretor-executivo da Haas Madeiras, de Venâncio Aires

"Falar da conomia local é fundamental para entendermos as tendências que cada setor produtivo aponta. Mas é preciso pensarmos na economia como um elemento social. Ampliarmos a qualificação profissional, o acesso à cultura e à educação de qualidade, diversa e inclusiva são chaves para este debate."

Roberta Pereira, secretária municipal de Desenvolvimento Social de Santa Cruz do Sul