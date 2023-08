Fadergs promove curso gratuito de risotos e harmonização com vinhos

Pensando em instrumentalizar os participantes para preparar um risoto de maneira correta e aprender a harmonizá-lo com o vinho certo, a Fadergs realiza o curso sobre a temática no dia 7 de agosto, das 19h às 21h, na sede da instituição (rua Mal. Floriano Peixoto, 185). A atividade é gratuita e tem vagas limitadas. As inscrições podem ser realizada pelo link. Parte da Semana de Aniversário instituição de ensino, que celebra os 19 anos de história e atuação do centro universitário na área do conhecimento, o evento conta com a participação da professora da área de Gestão & Negócios e proprietária da loja de vinho Vinerize, Janine Rocha, e da chef Juliane, da Juliane Aramburú Gastronomia.