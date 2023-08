Nelogica Academy forma novos talentos em atendimento ao usuário e jornada do cliente

Até este sábado, dia 5 de agosto, interessados em participar do Nelogica Academy, iniciativa que compartilha conhecimento e capacita profissionais para atuar no universo do mercado financeiro, podem se inscrever pelo site da empresa. O workshop gratuito ocorre no dia 12 de agosto, das 8h às 18h, em Porto Alegre, e tem vagas limitadas.

Iniciativa da provedora de tecnologias para o mercado financeiro, o curso tem por objetivo apresentar e discutir boas práticas de atendimento, introduzindo o panorama atual do setor de investimentos e as soluções da Nelogica com foco em democratizar o acesso ao mercado financeiro. A capacitação permite ainda que os participantes concorram a uma das 15 vagas disponíveis para ocupar uma posição no time.



“A tecnologia impulsiona muitas carreiras e representa oportunidades para diferentes perfis profissionais. Estamos em busca de talentos para nos ajudar a transformar o mercado financeiro”, destaca Suien Braga, gerente sênior de People da Nelogica.



O workshop é direcionado àqueles que tenham formação técnica ou superior em áreas como informática, análise e desenvolvimento de sistemas, ciência e engenharia da computação, entre outras, ou que tenham interesse em ampliar o repertório sobre tecnologia para o mercado financeiro. Os candidatos precisam ter disponibilidade para atuarem presencialmente em Porto Alegre.



No momento, a Nelogica também mais de 70 vagas disponíveis e busca profissionais de alta performance em diferentes áreas como Financeiro, Educacional, People, Relacionamento e Desenvolvimento.