Duplicação da RSC-287 é símbolo das oportunidades para a logística entre o Centro e os Vales do RS

segundo painel do Mapa Econômico do RS A apenas quatro quilômetros do local onde os principais representantes das forças produtivas da região Centro e Vales do Taquari e Rio Pardo estavam reunidos no, a rodovia RSC-287, denominada Rota de Santa Maria, já tem seu cenário bastante alterado pelas obras no trecho urbano e nas proximidades de Santa Cruz do Sul.

É o início de um dos mais aguardados investimentos em infraestrutura e logística na região. O Grupo Sacyr, que assumiu a concessão da rodovia, iniciou os investimentos que chegarão a R$ 1,5 bilhão até 2026 para duplicar 130 quilômetros da rodovia. A previsão é concluir toda a duplicação de mais de 200 quilômetros entre Tabaí e Santa Maria até 2042.

As obras estão em andamento e já interferem no fluxo da rodovia, retardando em quase uma hora o deslocalmento até a Capital. Quando concluída, a empreitada dará uma nova dinâmica à região. Daqui a um ano, em agosto de 2024, está prevista a conclusão de um trecho de 34 quilômetros entre Tabaí e Santa Cruz do Sul - o trajeto soma 78 quilômetros.e já interferem no fluxo da rodovia, retardando em quase uma hora o deslocalmento até a Capital. Quando concluída, a empreitada dará uma nova dinâmica à região.

Juntamente com os investimentos, também já iniciados, para a duplicação da BR-386, configuram um avanço considerado fundamental para a economia entre o Centro e os Vales.

"A duplicação da 287 é vital para a produção industrial da região, e era aguardada há muito tempo. Hoje, sem duplicações e com todas as dificuldades logísticas, a perda para quem produz e precisa escoar seus produtos chega a 10%. É um obstáculo que muitas vezes nos impede de anunciarmos Santa Cruz, por exemplo, como uma cidade de portas abertas para novas indústrias", reforçou o vice-presidente regional da Fiergs, Flavio Haas, durante a sua participação no painel.

Segundo o painelista, destravar modais como a ferrovia e a hidrovia, entre os rios Taquari, Rio Pardo e Jacuí, e as melhorias no Aeroporto de Santa Cruz do Sul são desafios imediatos para a economia da região.

"Em 2008, debatemos aqui a Santa Cruz do amanhã. Em termos logísticos, agora começamos a avançar nas rodovias, o que é uma boa notícia, mas é preciso uma sinergia maior entre a indústria, o agronegócio e o turismo pela necessidade de soluções logísticas eficientes para todos", aponta Haas.

O CEO do grupo Imec, Eneo Karkuchinski, concordou que a infraestrutura é um dos desafios para a região, mesma avaliação do presidente do Sinditabaco, Iro Schünke. Os painelistas convergiram ao avaliar a duplicação da RSC-287 como fundamental para o desenvolvimento da região.