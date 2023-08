Vice-prefeito fala em visão de futuro para a economia de Santa Cruz do Sul

O segundo painel do Mapa Econômico RS, em Santa Cruz do Sul, foi também uma oportunidade para que o município reforce a discussão sobre a busca de uma maior diversificação da produção industrial. Atualmente, 70% das receitas municipais são vinculadas à cadeia fumageira (do campo à indústria).

"É uma honra para nós sediarmos um debate que recebe personalidades da economia regional. Uma oportunidade para trocarmos experiências e construirmos uma visão futura da economia da nossa região. Em Santa Cruz do Sul, temos feito um trabalho muito intenso para diversificarmos a nossa economia e atrairmos novos investimentos, seja no setor industrial, no turismo. A cidade está aberta e facilitando novas instalações", diz o vice-prefeito Elstor Desbessell.

Para o presidente de honra da Câmara de Comércio e Indústria Brasil - Alemanha, Everson Oppermann, que também esteve presente no evento, a oportunidade não poderia ser melhor para mostrar o ecossistema vivo da economia regional.

"É uma região que está sempre no radar de novos investimentos. Por isso, é fundamental debartemos o papel que teremos em um mundo que já se mostra em plena mudança estrutural geopolítica, neste pós-Covid. É preciso proximidade regional entre todos os atores da economia para termos protagonismo futuro", diz Oppermann.