Nos últimos 10 anos, BRDE aportou mais de R$ 2 bilhões entre as regiões Centro e Vales do RS

segunda etapa do Mapa Econômico do RS levou o debate sobre as oportunidades para o futuro das regiões Centro e Vales do Taquari e Rio Pardo em painel realizado nesta quinta-feira, 3 de agosto, em Santa Cruz do Sul. A avaliação é do gerente regional dos Vales do Taquari, Rio Pardo e Centro do RS do BRDE, Márlon Alberto Bentlin. Segundo ele, essa região possui a mais diversificada matriz econômica do Estado.

banco é um fomentador que serve como elo para essas cadeias produtivas "O. Somos parceiros do desenvolvimento de cada uma das potencialidades regionais. O Mapa Econômico nos oferece um momento para ouvirmos os principais atores da economia local e unirmos esforços. Reunir para conhecer a realidade econômica local é um debate imprescindível atualmente", diz Bentlin, que participou do evento na sede da Assemp, em Santa Cruz do Sul.

Nos últimos 10 anos, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) aportou R$ 2,3 bilhões entre as regiões Centro, Alto Jacuí, Jacuí Centro e Vales do Taquari, Jaguari e Rio Pardo. Corresponde a mais de 20% de todos os valores financiados pelo banco neste período no Estado.

De acordo com Bentlin, o olhar para o futuro da região, necessariamente, tem a inovação em todos os setores, desde a agricultura até a produção industrial e o varejo, e as melhorias de infraestrutura entre os 107 municípíos analisados nesta etapa do Mapa Econômico como prioridades para o BRDE.