Governo não usará reforma tributária de consumo e renda para equilíbrio fiscal, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assegurou nesta quinta-feira, 3, que o governo não vai usar a reforma de impostos tanto de consumo quanto de renda para buscar equilíbrio fiscal. "A reforma tributária é para buscar justiça, e não mais arrecadação", declarou em entrevista à GloboNews.



Ele afirmou que se for possível arrecadar mais com imposto de renda, haverá uma compensação na tributação do consumo.



Além de pontuar que o Brasil tem uma das menores taxas de tributação sobre heranças, num momento de discussão internacional do tema, Haddad voltou a defender a tributação de fundos exclusivos e offshores.



Segundo ele, mesmo que as vitórias do governo no Judiciário estejam espelhadas na peça orçamentária, o relator do orçamento terá que cortar despesas se projetos de geração de receita não forem aprovados.



Ao falar sobre o apoio ao governo nessa frente, Haddad disse que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ficou incomodado com quem disse que ele era contra a taxação de fundos exclusivos.

Ele disse ainda que a alíquota ao redor de 25% do IVA, o imposto sobre valor agregado proposto pela reforma tributária, é "muito factível". "Pode ser 26%? Pode, mas pode ser 24% também", declarou, sobre a possível alíquota do novo imposto, se tudo sair como o previsto, após a transição ao novo sistema.



Segundo Haddad, o ministério está fazendo simulações para entregar um documento a senadores com a projeção da alíquota.



Ele ponderou que exceções podem elevar a alíquota. "Quanto maiores forem as exceções, maior terá que ser a alíquota base para compensar as exceções", disse o ministro. "Estamos pegando cada item de exceção na reforma tributária e vamos dizer quanto vai custar", acrescentou.



Apesar disso, Haddad avaliou que a alíquota do IVA será necessariamente menor do que a carga tributária atual, de 34%. Isso será possível porque, pontuou, a reforma vai aumentar a base de tributação e reduzir a litigiosidade.



Segundo o ministro, a tramitação da reforma no Senado foi facilitada, após o debate na Câmara. "A PEC da reforma tributária está legal, o Senado fará trabalho de edição sobre o que deu ruído", assinalou.