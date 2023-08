Leite assina decreto para estimular indústria de etanol no Estado

Com o objetivo de incentivar a produção de etanol no Estado, o governador Eduardo Leite assinou, nesta quinta-feira (3), um decreto ampliando a possibilidade de uso de créditos presumidos de ICMS pelos produtores do combustível submetidos ao regime monofásico. A assinatura ocorreu em solenidade no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), com a presença do vice-governador, Gabriel Souza, e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, além de empresários ligados ao setor.

