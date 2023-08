IV Fórum Gramado de Estudos Turísticos vai focar em práticas de turismo sustentável

O IV Fórum Gramado de Estudos Turísticos, que ocorre entre os dias 16 e 18 de agosto, abordará o turismo de forma sustentável. Com o tema 'Comunicação Inteligente, Turismo Eficiente', o evento, lançado nesta quarta-feira (2) em Porto Alegre, tratará da necessidade de utilizar abordagens inovadoras afim de ampliar o crescimento do turismo sustentável.

"Hoje é inviável fazer um atrativo turístico crescer sem ter sustentabilidade. Existe uma consciência muito grande da população na hora de escolher seu destino", destaca Luia Barbacovi, vice-prefeito de Gramado e um dos coordenadores do evento.

Durante os três dias de Fórum em Gramado, serão debatidos temas como parques temáticos, paradas LGBTQIA+ e segurança pública, contando com diversos palestrantes especializados em turismo. Barbacovi vê um grande crescimento na oferta de parques no Brasil e projeta muitas possibilidades no segmento. "É muito importante levar a experiência dos palestrantes para quem quer aproveitar as oportunidades que vem surgindo", opina.

Uma das novidades é a parceria com a universidade Feevale, que busca proporcionar o devido suporte acadêmico ao evento e promover a apresentação de trabalhos científicos. Além disso, os trabalhos serão divididos em Pós-Graduação e Iniciação Científica. Os melhores de cada categoria serão premiados em dinheiro.