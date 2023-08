Começa a terceira parte da reunião de análise de conjuntura do Copom

Agência Estado

A terceira parte da reunião de análise de conjuntura do Comitê de Política Monetária (Copom) começou às 11h07 desta quarta-feira (2). Nessa primeira fase da reunião do Copom, que foi iniciada na terça, o colegiado revisita temas importantes para a tomada de decisão da taxa Selic.Ainda nesta quarta-feira à tarde, ocorre a segunda parte do encontro, quando o colegiado define o nível da Selic, que é anunciado a partir de 18h30.A Selic está estacionada em 13,75% há um ano. É unânime no mercado financeiro a aposta em corte dos juros nesta reunião, mas há bastante dúvida sobre o ritmo de queda e os economistas avaliam que há razões para justificar tanto uma baixa de 0,25 ponto porcentual quanto de 0,50 ponto.Conforme pesquisa do Projeções Broadcast, 62 de 88 instituições financeiras consultadas (70%) acreditam que a primeira redução será de 0,25 ponto, para 13,50%. Já 26 casas projetam recuo de 0,50 ponto, para 13,25% ao ano.Na curva de juros, a precificação aponta para chance majoritária de recuo para 13,25% esta semana. A última queda dos juros também ocorreu em agosto, em 2020, quando a taxa caiu para 2,0%, a mínima histórica, no contexto da pandemia de covid-19.