Festival Binacional de Enogastronomia inicia em Rivera e Livramento

Os discursos feitos nesta terça-feira (1), na cerimônia de abertura da oitava edição do Fronte(i)ra – Festival Binacional de Enogastronomia, tiveram um ponto de convergência: todas as autoridades, brasileiras e uruguaias, identificaram a integração cultural como o aspecto que torna o território um destino turístico único no mundo. A atividade ocorre até o dia 5 no Parque Internacional, entre Santana do Livramento e Rivera.

“Não somos bandeiras, nem discussões. Aqui somos união”, ressaltou a prefeita de Sant’Ana do Livramento, Ana Tarouco. Já o intendente de Rivera, Richard Sanders, agregou que a região tem um potencial turístico enorme, que está bem representado no festival. “Temos de tudo, gastronomia, artesanato, feira do livro, boa música e, claro, os fóruns. Este tipo de evento se enquadra nas coisas que nos fazem diferentes dos demais”, disse ele.

Momentos antes, a diretora do Ministério do Turismo brasileiro, Danielle Christine Reis, afirmou que neste evento (principalmente nos fóruns binacionais) serão discutidas pautas importantes que levam ao desenvolvimento turístico. “Este lugar, esta integração, é referência para o Brasil e para o mundo”, avaliou.

Já o coordenador regional Norte, do Ministério do Turismo do Uruguai, Santiago Esteves, disse que ele, como fronteiriço, se sente orgulhoso de ver que o evento destaca o que a região tem de melhor. E, ainda, ajuda a situar o destino no mercado turístico regional. “O festival é uma festa, mas é também parte do nosso processo de desenvolvimento”, afirmou.

A 8ª edição do Fronte(i)ra – Festival Binacional de Enogastronomia ocupa, até sábado, o Parque Internacional. Na mesma estrutura, estão montados espaços dedicados às feiras de produtos locais - como queijos, vinhos, azeites e mel –, a Feira Binacional do Livro, a Praça de Alimentação e os auditórios. Há espaços dedicados aos fóruns binacionais, às apresentações artísticas, aos minicursos, às aulas de culinária e às atividades literárias.

Ao todo, são realizadas 108 atividades, que na grande maioria têm acesso gratuito. Apenas a Noite de Queijos e Vinhos, o jantar do Concurso de Pratos à base de Cordeiro e o Assado Fronteiriço são cobrados. As reservas para as atividades e os ingressos para os eventos pagos estão disponíveis na plataforma sympla.com.br.