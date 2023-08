Fepam emite licença prévia a empreendimento com sete parques eólicos em Quaraí

Um empreendimento composto por sete parques eólicos em Quaraí recebeu, na sexta-feira (28), a Licença Prévia (LP) da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) para a Central Geradora Eólica Harmonia. O investimento previsto é de R$ 4,5 bilhões e serão gerados mais de dois mil empregos na obra. A próxima etapa é a entrega, pelo empreendedor, de solicitação de Licença de Instalação.

Segundo o presidente da Fepam, Renato Chagas, uma das vantagens deste empreendimento é que ele está situado em uma área de baixa sensibilidade ambiental. O local projetado para uma capacidade instalada de 643,5 MW (o equivalente para alimentar 643,5 mil residências). A energia será gerada por 117 aerogeradores de 5,5 MW cada, localizados uma área de mais de 11 mil hectares.

Painel Interativo

Visando uma maior transparência, a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) lançou, na segunda-feira (24/07), um painel interativo de acompanhamento das Licenças Ambientais do setor de energia. O sistema tem como base de informações as licenças emitidas pela Fepam.

Os dados trazidos no painel dizem respeito às licenças emitidas a partir de 2019 para Linhas de Transmissão e Subestações, Geração Eólica e Geração hídrica. É possível acessar os dados utilizando filtros, como tipo de licença - Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e de Licença de Operação (LO) - ano, nome do empreendimento, entre outros. O painel interativo está disponível no site da Sema. Para acessar, clique aqui.



Atlas Eólico

Outro material importante quando o assunto é produção de energia através de fontes renováveis, é o Atlas Eólico do Rio Grande do Sul. O atlas serve de instrumento para políticas públicas e para o incentivo ao investimento em energia eólica, uma vez que indica as regiões com maior potencial de vento e os respectivos potenciais de geração de energia a partir dessa fonte.

A publicação contém informações detalhadas sobre os regimes de ventos no Estado e medições de vento de alta qualidade, realizadas em diversos pontos do Estado e por longos períodos.