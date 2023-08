Bolsas da Ásia fecham mistas, após balanços positivos no Japão e PMI chinês fraco

Agência Estado

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta terça-feira (1), com a de Tóquio sustentada por balanços corporativos animadores e a da Austrália pela manutenção do juro básico local, enquanto as chinesas foram pressionadas por dados fracos de atividade manufatureira.O japonês Nikkei teve alta de 0,92% em Tóquio, a 33.476,58 pontos, após balanços trimestrais positivos, caso da montadora Toyota e da fabricante de ferramentas Makita, cujas ações subiram 2,5% e 14% hoje, respectivamente.Em outras partes da região asiática, o sul-coreano Kospi avançou 1,31% em Seul, a 2.667,07 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,39% em Taiwan, a 17.212,87 pontos.Já na China continental e em Hong Kong, o viés foi negativo, após pesquisa da S&P Global/Caixin mostrar que o PMI industrial chinês caiu para 49,2 em julho, voltando a ficar abaixo da marca de 50 que indica contração de atividade.O Xangai Composto ficou praticamente estável, com baixa de menos de 1 ponto, a 3.290,95 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,37%, a 2.061,76 pontos. O Hang Seng, por sua vez, teve baixa de 0,34% em Hong Kong, a 20.011,12 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul após o RBA, como é conhecido o banco central local, decidir deixar seu juro básico em 4,10% pelo segundo mês consecutivo, para surpresa de parte dos analistas, que previam aumento da taxa. Em Sydney, o S&P/ASX 200 avançou 0,54%, a 7.450,70 pontos. *Com informações da Dow Jones Newswires.