Circuito Patagonia 2023 promove experiência gastronômica em Gramado

Acontece em Gramado, no próximo dia 19 de agosto, o Circuito Patagonia 2023. A cervejaria de Bariloche, patrocinadora do Festival de Cinema de Gramado, promove o evento que integra a programação oficial do festival com imersão gastronômica ao redor do fogo, para que o público possa experimentar assados feitos na brasa, o sabor dos lúpulos patagônicos em diferentes receitas, aproveitar a companhia dos amigos e curtir uma boa música, com variados estilos da cerveja em um cenário fantástico, na estalagem La Hacienda.



Em sua 51ª edição, de 11 a 19 de agosto, o Festival de Cinema de Gramado exibe longas-metragens, sendo seis brasileiros, cinco documentais e cinco gaúchos, além de curtas-metragens, onde 12 são brasileiros e 23 gaúchos. As produções nacionais terão premiére mundial na cidade, e serão entregues 38 kikitos, além de outros troféus e homenagens. No último dia, o público do festival pode se despedir em grande estilo no Circuito Patagonia Gramado.



No comando da brasa, a equipe do Ruta Asado y Bar divide a estação com um chef convidado, ainda a ser revelado, para criar a melhor experiência ao redor do fogo. “Convidamos o público a sentir novas sensações, explorar os sabores das cervejas Patagonia combinados com uma deliciosa parrilla. É um convite para viver o mundo lá fora, queremos que o pessoal conheça nosso universo e nossas inspirações”, comenta Nilson Kalili, gerente regional de marketing da Ambev na Região Sul.



O espaço escolhido cuidadosamente em meio à natureza, terá toda uma estrutura planejada para o dia, com bares disponibilizando os chopes clássicos da Cerveza Patagonia como Amber Lager, IPA, Weisse e Bohemian Pilsener, além da exclusiva Dark Lager, feita especialmente para o evento. "O Circuito Patagonia é a oportunidade perfeita para reunirmos nossa comunidade ao redor do fogo. Esse evento é um chamado para conhecer a nossa origem, encoraja o consumidor a viver a aventura e liberdade em meio a natureza, descobrindo os nossos lúpulos patagônicos", conta Thomás Debeus, head de marketing da Cerveza Patagonia no Brasil.



O público poderá aproveitar uma feirinha de produtores locais, loja exclusiva com produtos da marca e um redário para descanso, com mantas para aquecer a noite. A música fica por conta de Jazz Cinnamon, Highlab Music e DJ Malu. Os ingressos estão à venda na plataforma BaladAPP, a partir de R$120, que dão direito a um exclusivo copo pint de vidro personalizável e um chope de boas-vindas. Para curtir melhor o dia, é possível optar pelo ingresso Experiência, a partir de R$250 que, além dos itens mencionados, também conta com mais três chopes e dois vouchers de parrilla.