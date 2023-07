Festival Binacional de Enogastronomia espera 40 mil pessoas

A partir do dia 1º de agosto a oitava edição do Fronte(i)ra – Festival Binacional de Enogastronomia – tomará a Praça Internacional, na fronteira com o Uruguai (Sant'Ana do Livramento e Rivera). Os organizadores do evento se preparam para receber os cerca de 40 mil visitantes até o sábado (5).



Durante todos os dias, das 13h às 19h, serão feitas apresentações artísticas. Todos os aspectos da cultura musical compartilhada entre as cidades de Sant’Ana do Livramento e Rivera serão contemplados. Tango, música gauchesca e pagode, são alguns exemplos. No dia 5, o destaque é para a apresentação da Orquestra Departamental de Rivera.



A programação cultural inclui, ainda, a Feira Binacional do Livro. Este novo espaço do Fronte(i)ra, além de reunir editores, livreiros e entidades culturais em dez estandes, irá enaltecer a produção intelectual local. Serão 12 lançamentos de livros, de autores uruguaios e brasileiros, que tratam da cultura fronteiriça, sua história e tradição culinária. Haverá, ainda, palestras, contação de histórias, oficinas artísticas e exibições de vídeos.



“É importante notar que a Fronteira não é divisa, é decisão de conviver e construir o futuro em conjunto”. Esta observação feita pelo historiador uruguaio Eduardo Palermo (um dos patronos da Feira Binacional do Livro) está em consonância com o propósito dos Fóruns Binacionais que serão realizados.

Estes encontros, promovidos em parceria com as universidades e governos locais, irão refletir sobre questões como a produção agropecuária, as mudanças climáticas, a inovação e o turismo. Sempre na perspectiva de buscar o desenvolvimento integrado e sustentável do território.



Neste ano, as feiras reúnem mais de 100 expositores, em 13 espaços temáticos, com os produtos mais típicos da Fronteira, como vinho, queijo, carne de cordeiro, mel e azeite de oliva extravirgem. Haverá, também, uma feira dedicada à agricultura familiar e ao artesanato, além de um espaço especial para a erva-mate.



O Fronte(i)ra – Festival Binacional de Enogastronomia, mantém a tradição de aproximar o público do universo gastronômico. Para tanto, serão oferecidas diversas oficinas e aulas de culinária. Além de resgatar as receitas mais típicas da Fronteira, com o projeto Cozinheiras de Memória.



Os residentes de Sant’Ana do Livramento e Rivera, assim como os turistas, terão a oportunidade de participar de excursões guiadas pelos principais pontos turísticos da região – como a Ferradura dos Vinhedos. Para os residentes, estão programados passeios comunitários gratuitos, com vagas limitadas. Para os visitantes, haverá a comercialização das visitas na Praça Internacional.



Esta, que já é considerada a maior edição do Fronte(i)ra, terá seu encerramento marcado pelo “Assado Fronteiriço”. Serão 17 estações gastronômicas que apresentarão ao público os pratos mais tradicionais da região, além das carnes típicas. Tudo harmonizado com os vinhos locais e finalizados com duas premiadas sobremesas desenvolvidas especialmente para o evento.



A programação detalhada do festival está disponível no site fronteirafestivaldeenogastronomia.com/ e a inscrição gratuita para os fóruns e cursos poderá ser feita pela plataforma sympla.com.br.