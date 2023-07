Cristo Protetor de Encantado chega a 200 mil visitantes no fim de semana

No último domingo (30), o monumento do Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, celebrou uma conquista: a marca de 200 mil visitantes desde a abertura ao público em maio de 2021. Com a sua imponência e significado espiritual, a estátua cristã tem atraído turistas de diversos estados brasileiros e cerca de 50 países ao redor do mundo.



Dominando o horizonte com seus 37,5 metros de altura, (excluindo o pedestal), o Cristo Protetor de Encantado se eleva como a maior estátua cristã do mundo. Sua presença oferece aos peregrinos e visitantes um espaço de contemplação, oração e conexão espiritual.



"O sucesso do Cristo Protetor transcende fronteiras, atraindo turistas de todas as origens e culturas, seduzidos pela oportunidade de vivenciar esse momento de transcendência e devoção. O monumento se tornou uma referência global, atraindo fiéis e curiosos, em busca de paz interior e inspiração", diz nota divulgada pela assessoria de imprensa.



A estátua tornou-se também uma importante âncora do turismo religioso no Sul do Brasil, enriquecendo o cenário turístico do País com sua presença. A comunidade local de Encantado orgulha-se de receber os visitantes, compartilhando sua história e tradições, contribuindo para a experiência única que o local proporciona.

Na tarde deste domingo (30), centenas de pessoas vindas de diversas regiões do RS se reuniram aos pés do Cristo Protetor de Encantado para participar de uma missa celebrada pelo Padre Nelson Beuren, da paróquia do município de Relvado. O evento religioso iniciou no último domingo de março e se estenderá até o mês de novembro, com entrada gratuita, às 16h30min. As próximas datas são: 27 agosto, 24 setembro, 29 outubro e 26 novembro.