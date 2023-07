Semana começa com 1.210 vagas de trabalho em Porto Alegre

Porto Alegre começa a semana com 1.210 novas vagas de emprego na unidade municipal do Sine. Em destaque estão 74 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Entre as vagas gerais, são 201 para operador de telemarketing ativo, 63 para montador de estruturas metálicas e 50 vagas para codificador de dados. Também há 41 oportunidades para eletricista, 39 para vendedor pracista e 51 para azulejista.As oportunidades de emprego exigem variados níveis de escolaridade – para outras posições também não é exigida experiência, pois haverá treinamento na própria empresa. Boa parte das vagas pede disponibilidade de horário. Confira aqui a relação das vagas gerais e neste link as vagas para PCDs.Interessados devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail: [email protected]