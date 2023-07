Abicalçados eleva projeção de crescimento para 2,1% em 2023

Nícolas Pasinato

Se as projeções para o crescimento do PIB do País vêm crescendo desde o início do ano (atualmente em 2,25%, conforme divulgação mais recente do Boletim Focus), o mesmo acontece com alguns setores da economia. Entre eles, o calçadista, que começou o ano com uma previsão de incremento de 1,7% em 2023 em relação ao ano passado e, neste mês, revisou o indicador para uma alta de 2,1% (cerca de 870 milhões de pares), conforme análise da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que a projeção positiva passa pelo incremento no mercado doméstico, que absorve mais de 85% das vendas da indústria calçadista. Além disso, conforme o IBGE, o nível de produção do setor nos cinco primeiros meses apresentou uma alta de 1,4%. Em maio, houve um incremento de 2,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. No recorte do mercado interno de calçados, a alta foi 4,3% até maio. “O que está puxando a indústria calçadista é o consumo no mercado interno, porque este ano não está sendo bom para as exportações”, afirma Ferreira. A projeção para exportações de calçados não foi revisada pela entidade, que estima quedas entre 6,7% e 9,1%, em pares. Dados da Abicalçados apontam que, no primeiro semestre do ano, foram embarcados 64,74 milhões de pares, que geraram US$ 626,5 milhões, quedas de 3,8% e 13,6% em relação ao mesmo período de 2022. Segregando o mês de junho, as exportações de calçados somaram 7,4 milhões de pares e US$ 88,12 milhões, quedas de 30,3% e 22%, respectivamente, ante o mesmo mês de 2022.Ele explica que a queda se deve à base de comparação elevada do ano passado, que somou 141,9 milhões de pares exportados pelo Brasil, o que gerou mais de US$ 1,3 bilhão em divisas. Mas não só isso. "Existe um desaquecimento da economia internacional, principalmente dos Estados Unidos, o nosso principal destino de calçados”, explica. No primeiro semestre, o principal destino dos calçados brasileiros no exterior foi a Argentina.Em relação ao Rio Grande do Sul, estado que reúne o maior número de trabalhadores do segmento do País, o presidente da Abicalçados cita que há conversas avançadas com o governo estadual para equiparar a carga tributária em relação à Santa Catarina e, assim, melhorar a competitividade da indústria gaúcha de calçados. O pleito é por uma redução da alíquota de ICMS de 4% para 3%, como ocorre no estado vizinho.