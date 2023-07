Leilão de fazendas do ex-presidente Jango termina sem comprador

O primeiro leilão das fazendas do ex-presidente João Goulart sem lances. Por decisão extrajudicial e vontade dos herdeiros, as duas fazendas juntas, uma em Itaqui e outra em Itacurubi, na fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, estão à venda por cerca de R$ 250 milhões. Segundo a empresa responsável pelo trâmite, Akimoto Leilões, nesse caso, as duas propriedades seguem aptas a receber lances até o dia 11 de agosto.





A fazenda Cinamomo, em Itaqui, onde o ex-presidente passou os últimos dias em solo brasileiro antes de se exilar na Argentina por conta do golpe de Estado que o depôs do poder em 1964, está à venda por R$ 173, 9 milhões. Hoje, parte dos seus 2,7 mil hectares são utilizados para criação de gado, a propriedade tem forte afinidade com a produção de grãos, especialmente de soja. Já os 2,1 mil hectares de terra da fazenda Presidente João Goulart, em Itacurubi, têm preço estimado em R$ 80,7 milhões e é ideal para pecuária.





Realizado pela leiloeira oficial Zuleika Matsumura Akimoto, mais informações do leilão e lances podem ser enviados mediante cadastro no site: www.akimotoleiloes.com.br

Quem foi o ex-presidente Jango?







O político João Goulart, mais conhecido como Jango (1919-1976), desempenhou papéis tanto como vice-presidente quanto como o de 24º presidente do país. Ele foi eleito para o cargo em 1961 e governou sob um regime populista até ser deposto pelo golpe militar de 1964.



Nascido em São Borja, Rio Grande do Sul, em 1º de março de 1919, Jango era o filho mais velho de Vicente Rodrigues Goulart, um coronel da Guarda Nacional e fazendeiro, e Vicentina Marques Goulart. Desde a infância, foi carinhosamente chamado de "Jango".



Após concluir os estudos primários no Colégio Marista de Uruguaiana, ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde se formou em Direito em 1939. Depois de concluir seus estudos, ele retornou a São Borja e se envolveu nas atividades agropecuárias da família.



Sua trajetória política ganhou impulso em 1945, quando o presidente Getúlio Vargas foi deposto e se estabeleceu em São Borja. Nesse período, ele fortaleceu sua amizade com João Goulart, e a convite do próprio Vargas, Jango ingressou no Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Posteriormente, em 1955, tornou-se vice-presidente do país, ocupando essa posição até 1961, quando assumiu a presidência após a renúncia de Jânio Quadros.



No entanto, o governo de Jango enfrentou crescentes tensões políticas e econômicas, culminando no golpe militar de 1964, que o depôs do cargo. Após o golpe, Jango foi forçado a buscar refúgio no exílio, encontrando asilo político na Argentina. Seu exílio durou até sua morte em 1976.