Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas, após BoJ e com sinais de estímulos na China

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 28, com a de Tóquio caindo após o Banco do Japão (BoJ) flexibilizar a política para controle dos juros dos bônus do governo japonês, os chamados JGBs, e outras avançando em meio a sinais de mais estímulos para o enfraquecido setor imobiliário chinês.



No começo da madrugada, o BoJ manteve a taxa de curto prazo para depósitos em -0,1% e a faixa de variação do juro do JGB de 10 anos no intervalo de -0,50% a +0,50%, mas ajustou sua política de controle da curva de juros do JGB para garantir "maior flexibilidade".



Posteriormente, em coletiva de imprensa, o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, disse que a flexibilização não significa uma mudança na atual postura de relaxamento monetário.



Em Tóquio, o índice Nikkei caiu 0,40%, a 32.759,23 pontos, pressionado por ações de eletrônicos e do setor imobiliário, mas os papéis de grandes bancos saltaram à medida que o juro do JGB de 10 anos atingiu o maior nível desde 2014 durante a madrugada.



Já na China continental, os mercados foram beneficiados por novos sinais de estímulos para impulsionar as vendas de imóveis no país. Em simpósio com incorporadoras, o ministro da Habitação chinês, Ni Hong, defendeu taxas de entrada e de hipoteca mais baixas para compradores do primeiro imóvel e esforços para garantir a entrega de moradias já vendidas. O Xangai Composto subiu 1,84%, a 3.275,93 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,23%, a 2.052,62 pontos.



Em outras partes da Ásia, o dia também foi positivo: o Hang Seng avançou 1,41% em Hong Kong, a 19.916,56 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi apresentou modesta alta de 0,17% em Seul, a 2.608,32 pontos, e o Taiex subiu 0,30% em Taiwan, a 17.292,93 pontos.



Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, interrompendo uma sequência de três sessões de ganhos. Em Sydney, o S&P/ASX 200 caiu 0,70%, 7.403,60 pontos. *Com informações da Dow Jones Newswires.