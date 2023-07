Ibovespa tem maior perda diária desde maio

Vindo de cinco altas seguidas - progressão que o alçou dos 117,5 mil no fechamento de 19 de julho para os 123 mil pontos no melhor momento intradia do intervalo, anteontem -, o Ibovespa realizou lucros nesta antepenúltima sessão do mês, em que acumula leve ganho de 1,61% após ter ficado lateralizado, com dificuldade para vencer a região de resistência dos 120 mil pontos, em boa parte de julho.

o índice de referência da B3 conseguia conter as perdas e segurar a linha dos 121 mil pontos, mas a virada de Nova York, do positivo ao negativo no meio da tarde, contribuiu para que se acentuasse o movimento de correção na B3, levando o Ibovespa a retroceder primeiro à faixa dos 120 mil, e depois à de 119 mil pontos pouco antes do fechamento desta quinta-feira. A mudança de tom em NY, atingindo quase todos os setores, veio após reunião do Federal Reserve para discutir possível elevação dos níveis de exigência de capital de instituições financeiras. Nesta quinta-feira,as perdas e segurar a linha dos 121 mil pontos, mas a virada de Nova York, do positivo ao negativo no meio da tarde, contribuiu para que se acentuasse o movimento de correção na B3, levando o Ibovespa a retroceder primeiro à faixa dos 120 mil, e depois à de 119 mil pontos pouco antes do fechamento desta quinta-feira. A mudança de tom em NY, atingindo quase todos os setores, veio após reunião do Federal Reserve para discutir possível elevação dos níveis de exigência de capital de instituições financeiras.

Muito pressionado, o Ibovespa encerrou o dia em queda de 2,10%, aos 119.989,64 pontos. O giro ficou em R$ 23,1 bilhões nesta quinta-feira. Na semana, o Ibovespa zera ganho e cede agora 0,19%, mas ainda avança 9,35% no ano. A queda de 2,10% foi a pior para o índice desde 2 de maio (-2,40%) e, com a correção desta sessão, foi ao menor nível de fechamento desde a última quinta-feira, então aos 118.082,90 pontos.

Passado o ponto alto da agenda semanal - a deliberação sobre juros e os sinais de ontem, emitidos pelo Federal Reserve, sobre a orientação da política monetária nos Estados Unidos -, os investidores se debruçaram nesta quinta-feira sobre números e o noticiário corporativos, à medida que o noticiário macro vai perdendo intensidade em direção ao fim da semana.

Dessa forma, desconectado do avanço de mais de 1% para os preços do petróleo na sessão, o desempenho negativo nesta quinta-feira foi puxado pelas ações de Petrobras, em queda de 5,63% (ON) e de 5,19% (PN) no fechamento, segurando a ponta perdedora do Ibovespa, pouco atrás de Gol (-5,83%) - apesar do balanço trimestral da companhia aérea, em que saiu de prejuízo para lucro líquido de R$ 556,3 milhões entre abril e junho. Por sua vez, na noite anterior, a Petrobras divulgou dados de produção referentes ao segundo trimestre.

Em relatório nesta quinta-feira, o Itaú BBA avalia que a estatal deve entregar fortes resultados no segundo trimestre, sustentada por sólidos números operacionais e um ambiente de preços que se mantém elevado para o petróleo e derivados. Mas um fator de preocupação e incerteza, segundo o banco, é a nova política de dividendos - a instituição manteve recomendação neutra para a empresa.

A produção da Petrobras no segundo trimestre do ano ficou em linha com a previsão do analista Ilan Arbetman, da Ativa Investimentos, que projeta leve queda para o segmento de Exploração e Produção (E&P) da estatal no resultado financeiro referente ao período, que será apresentado no próximo dia 3.

Além da ligeira queda da produção de petróleo de abril a junho, o analista cita menores preços do petróleo na comparação dos trimestres e um real mais forte.

Embora o noticiário desta quinta-feira não tenha sido muito intenso, o mercado de câmbio doméstico esteve suscetível a uma série de fatores ao longo do dia, que trouxeram instabilidade ao dólar.

Pela manhã, a moeda americana chegou a cair até o nível dos R$ 4,70 no mercado à vista. À tarde, a deterioração de ativos nos Estados Unidos levou a cotação do spot a subir aos R$ 4,75. Analistas afirmam que o cenário doméstico segue favorável, mas a cautela se impôs em um dia de queda forte da bolsa e alta dos juros dos títulos nos Estados Unidos.

O dólar foi às máximas pouco antes das 16h, puxado pelo estresse do mercado americano com o racha em torno de uma proposta do Federal Reserve para aumentar as exigências de capital de bancos com mais de US$ 100 bilhões em ativos.